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Türkiye'de resmen şirket kuran Twitter'ın reklam yasağı kalktı

Sosyal medya düzenlemesi kapsamında geçen ay temsilci atayacağını duyuran Twitter, Türkiye’de resmen şirketleşti. Bugünkü Resmi Gazete ilanına göre, Twitter'a reklam verilmesinin yasaklanması kararı iptal edildi.

Türkiye'de resmen şirket kuran Twitter'ın reklam yasağı kalktı
Şirket kurdu reklam yasağı kalktı
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HABERTURK.COM

Resmi Gazete'de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun kararına göre, 15 Ocak 2021'de alınan, sosyal ağ sağlayıcısı Twitter'a reklam verilmesinin yasaklanması kararı kaldırıldı.

Yayımlanan açıklama şöyle:

"Twitter In. adlı sosyal ağ sağlayıcısının 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un ek dördüncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle 15.01.2021 tarihli ve 3768 sayılı reklam yasağı kararının kaldırılmasına karar verilmiştir."

Reklam yasağının kaldırılmasından sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan açıklamalarda bulundu.

Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Böylece 1 Ekim 2020'de başlayan süreç, kanuna uygun olarak tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Yasayla 55 milyon vatandaşın kişilik haklarının eksiksiz olarak güvence altına alındığını söyleyen Sayan, bundan sonra tüm sosyal ağ şirketlerinin, Türkiye'deki kullanıcıların haklarını koruyacağını, mahkeme kararlarını eksiksiz yerine getireceğini ve provokasyonlara alet olmayacağını düşündüğünü kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla yükümlülüklerin her daim eksiksiz yerine getirilmesinin takipçisi olacaklarını belirten Sayan, "Türkiye, her alanda olduğu gibi dijital dünyada da vatandaşlarının haklarının koruyucusudur. #SiberVatan'ımız için tün gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin hukuk devleti olarak bu konuda ihtiyaç oldukça regülasyonlarına devam edeceğinin altını çizen Sayan, yapılan düzenlemelerin diğer dünya ülkeleri için de örnek teşkil etmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Sayan, Twitter ve diğer şirketlerin kanuni yükümlülüklere ilişkin uygulamalarını dikkatle izleyeceklerini belirtti.

Sosyal medya düzenlemesi kapsamında geçen ay temsilci atayacağını duyuran sosyal ağ Twitter, Türkiye’de 10 bin lira sermayeyle resmen şirket kurdu. Twitter İnternet İçerik Hizmetleri Limited Şirketi, dün (22 Nisan 2021) itibariyle faaliyetlerine başladı. Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün ilgili kaydına göre Twitter’ın Türkiye’deki merkezi Levent’teki Kanyon ofisinde bulunuyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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