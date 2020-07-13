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Dünya genelindeki şirketler koronavirüse karşı finansal destek bulmaya çalışırken 2020'de neredeyse 1 trilyon dolar yeni borç alacaklar. En büyük 900 şirketle yapılan araştırmaya göre, dünya genelindeki kurumsal borç bu yıl yüzde 12 gibi sert bir artışla 9.3 trilyon dolara yükselecek. Bu artış, neredeyse orta ölçekli ülkeler kadar borçlu olan büyük şirketlerin yıllardır süregelen borçlarına eklenmiş olacak.

Dünya genelinde kurumsal borç geçen sene de, şirketlerin hisse geri alımları ve temettü ödemeleri ile satın alma ve birleşme faaliyetleri için borçlanmalarının etkisiyle yüzde 8 artarak sert yükselmişti. Ancak bu yıl gerçekleşecek olan artış tamamen farklı bir sebeple olacak: Virüs nedeniyle düşen kârlılığın korunması.

Araştırmayı yapan Janus Henderson şirketinde portfolyo yöneticisi olarak çalışan Seth Meyer, "COVID herşeyi değiştirdi. Şu anda amaç sermayeyi korumak ve güçlü bir bilanço inşa etmek" dedi. Şirketler Ocak-Mayıs arasında tahvil piyasalarından 384 milyar dolar borçlandılar.

ABD İLK SIRADA

ABD'li şirketler, 3.9 trilyon dolara yakın bir borçla dünyadaki kurumsal borcun neredeyse yarısına sahipken, Almanya 762 milyar dolarla şirket borçlarında ikinci sırada yer alıyor. Alman şirketler arasında 192 milyar dolar ile dünyanın en borçlu şirketlerinden olan Volkswagen de yer alıyor ve şirket bu borç ile Macaristan ve Güney Afrika gibi ülkelerin borçlarının biraz gerisinde yer alıyor. Buna karşılık, endeksteki şirketlerin dörtte birinin ise hiç borcu yok, hatta bazılarının çok büyük nakit rezervleri bulunuyor. Bunların en büyüğü ise 104 milyar dolar ile Google'ın sahibi Alphabet'e ait.