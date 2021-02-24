Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

'Şirketleri kurumsal yönetmezsek küçük şirket ülkesi oluruz'

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) bu yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliği ile düzenlediği 13. Kurumsal Yönetim Zirvesi, kamu, iş dünyası ve uluslararası alandan uzmanların katılımıyla başladı. Zirvenin açılışında söz alan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, şirketlerin imkanları ölçüsünde kurumsal yönetim unsurlarını uygulamak zorunda olduklarına dikkat çekti. TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal ise Türkiye’deki şirketlerin ömrünün çeyrek asır ile sınırlı olduğunu belirterek, “Girişimciyiz ama bunu sürdüremiyoruz. Şirketlerimizi kurumsal yönetmezsek ‘küçük şirket ülkesi’ oluruz” dedi.

'Şirketleri kurumsal yönetmezsek küçük şirket ülkesi oluruz'
HABERTURK.COM

Kurumsal yönetim anlayışının Türkiye’de tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından 13’üncüsü düzenlenen Kurumsal Yönetim Zirvesi başladı. Bu yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliği ile düzenlenen “Sürdürülebilir İş Dünyasının Pusulası: Kurumsal Yönetim” ana temalı zirvenin ilk günü, kamu, iş dünyası ve uluslararası alandan uzmanları bir araya getirdi. İki gün sürecek olan zirvenin açılış konuşmalarını TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame ve TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal gerçekleştirdi.

'HER ŞİRKET UYGULAMAK ZORUNDA'

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, sürdürülebilir olmak ve faaliyetlerine devam etmek isteyen şirketlerin kurumsal yönetimi uygulamalarının şart olduğunu söyledi. İş dünyasının en önemli sıkıntılarından birinin bu konu olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Türk iş dünyasının başkanı olarak, şu iki noktanın altını çizmek isterim. Her ikisinin altında da kurumsal yönetim anlayışı var. İlki, işe her zaman iyi bir ortakla yola çıkarak başla. Tek başıma hallederim deme. Kapıdan geçerken ortağına her zaman yol ver, önce ben geçeyim hevesinde olma. Başarının sırrı işte burada. İkincisi ise evlatların arasında ayrım yapma. Kurumsal yönetimde ayrımcılığa yer yok. Şunu çok açık söylüyorum, bir şirkette kadının girişimcinin, yöneticinin olması, kadın bakış açısının olması, kurumsal yönetim açısından sizi bir adım daha öne çıkaracaktır.”

Büyük bir hevesle ve kaynak ayrılarak kurulan işletmelerin bir kısmının maalesef belirli bir süre sonra yok olup gittiğine dikkat çeken TOBB Başkanı, “Burada giden sadece o şirketin sermayesi olmuyor, ülkenin sermayesi yok oluyor. İşte bu yüzden her ölçekteki şirket, imkanları ölçüsünde kurumsal yönetim unsurlarını işinde uygulamak zorunda" dedi. Hisarcıklıoğlu, bu yönetim şeklinin ‘Adillik’, ‘Şeffaflık’, ‘Hesap Verebilirlik’ ve ‘Sorumluluk’ ilkelerini esas aldığına vurgu yaptı.

TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak, faaliyetlerini sürdürürken bu konuya büyük önem verdiklerini, kurumsal yönetimin kendilerindeki en önemli somut göstergelerinden birinin de Oda-Borsa Akreditasyon Sistemi olduğunu söyleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 20’nci yılını doldurdukları akreditasyon sisteminde bugün 365 Oda-Borsanın 282’sinin akredite olduğunu kaydetti.

Kamuda, kurumsal yönetimin kamu politika süreçlerinin güçlendirilmesi açısından çok önemli olduğunu dile getiren M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Geçmişten bu yana tecrübeler göstermiştir ki, politika tasarımı sürecinde kamu-özel sektör istişare mekanizması ne kadar güçlü olursa, ortaya çıkan politikalar o kadar etkili oluyor. İşte bu yüzden özellikle içinden geçtiğimiz bu zamanlarda, kamu-özel sektör istişaresine geçmişten çok daha fazla ihtiyacımız var. Etkin bir istişare ve tartışma ortamı geliştirdiğimiz sürece, kamuda sağlam bir kurumsal yönetim anlayışını oturtmuş olacağız” diye konuştu.

Dünya genelinde esen yatırım rüzgarının kurumsal yönetim ile yakalanabileceğine dikkat çeken TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal, “Ülkemizdeki şirketlerin yüzde 95’i aile şirketi. Fakat ortalama şirket ömrü çeyrek asır ile sınırlı, yani girişimciyiz ama bunu sürdüremiyoruz. Bu nedenle kurumsal yönetim ‘acaba yapsak mı’ denilen bir uygulama değil, şirketlerin gelecekte de var olabilmeleri için bir zorunluluk. Eğer şirketlerimizi kurumsal yönetmezsek ‘küçük şirket ülkesi’ oluruz. Şirketlerin önüne ‘öz’ takıları koyup yeni şirketler açmaya çalışır, imkanları böleriz. Halbuki dünya genelinde krizle birlikte esen bir yatırım rüzgarı var. Yönetim kültürü ve düzgün işleyen bir yönetim yapısı, tüm dünyada yatırımcıların şirketlere duyduğu güveni ve yatırım girişlerini artırıyor. İşte kurumsal yönetim, bu güveni yaratmamıza aracılık ediyor. Kamu, sivil toplum, özel sektör fark etmeksizin, yöneticilerin adil, şeffaf olmasını, gerektiğinde hesap vereceğini bilmesini ve sorumlu davranmasını sağlıyor” dedi.

'HEM SÖZCÜSÜ HEM TARAFI'

Dünyanın artık sürdürülebilir kurumsal yönetimi konuştuğunu ifade eden Ünal, “TKYD olarak sürdürülebilirliğin hem sözcüsü hem de tarafıyız. Yaptığımız tüm çalışmalarda, etkinliklerimizden çalışma gruplarıyla oluşturduğumuz belgelere kadar her alanda ülkemiz kuruluşlarının sürdürülebilir bir gelecek için çalışmasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Uluslararası pek çok kurumla yakın bağlarımızın da etkisiyle en iyi uygulamaların ülkemize gelmesini önemsiyor ve takip ediyoruz” açıklamasında bulundu.

TKYD olarak önümüzdeki günlerde iş dünyasına önemli bir katkı sağlayacağına inandıkları yeni bir projeye başlayacaklarını da açıklayan Ünal, MY Executive ile birlikte hayata geçirecekleri ve iki bölümden oluşan projenin ilk adımı olarak, şirketlerin yönetim kurulları için ‘Bağımsız Üye Yerleştirme Programı’nı başlatacaklarını söyledi.

XIII. Kurumsal Yönetim Zirvesi, açılış konuşmalarının ardından “Kamu Politika Süreçlerinin Güçlendirilmesi ve Politika Etkinliği için Kolaylaştırıcı Etkenler” konulu oturum ile devam etti. TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Eray Akdağ’ın moderatörlüğünde, Sanofi İlaç Pazara Erişim ve Kamu İlişkileri Direktörü Güray Karacar ve ARGE Danışmanlık Ortağı Dr. Erkin Erimez’in katılımıyla düzenlenen oturumda, kamu ve özel sektör arasında diyaloğun artırılması yoluyla kamu politikalarının geliştirilmesine odaklanıldı. Panelin ardından, uluslararası danışmanlık firması Nestor Advisors tarafından hazırlanan, bankacılık sektörü ve kurumsal yönetime ilişkin değerlendirmeler, firmanın yönetici ortağı, kıdemli danışman Stilpon Nestor tarafından paylaşıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Moody's Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
İŞ-YAŞAMMoody's Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Tarım Kredi market sayısı 500'e çıkacak
İŞ-YAŞAMTarım Kredi market sayısı artırılacak
HEAŞ'tan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki işletmelere kira desteği
İŞ-YAŞAMHEAŞ'tan Sabiha Gökçen'deki işletmelere kira desteği
Alman ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 0.3 büyüdü
İŞ-YAŞAMAlman ekonomisi yüzde 0.3 büyüdü
Bakan Pekcan AB Komiseri Várhelyi ile görüştü
İŞ-YAŞAMBakan Pekcan AB Komiseri Várhelyi ile görüştü
Suudi Arabistan'ın Türkiye'den ithalatında sert düşüş
İŞ-YAŞAMSuudi Arabistan'la ticarette sert düşüş
SON DAKİKA: Karayollarına fiber yatırım - Haberler
İŞ-YAŞAMKarayollarına fiber yatırım
Karadeniz somonu 2021'in ilk ayında 23 ülkeye ihraç edildi
İŞ-YAŞAMYılın ilk ayında 23 ülkeye ihraç edildi
Ocak ayında 23 ülkeye Karadeniz somonu ihraç edildi
İŞ-YAŞAM23 ülkeye Karadeniz somonu satıldı
Sabancı Üniversitesi ve IICEC'ten ortak iklim webinarı
İŞ-YAŞAMSabancı Üniversitesi ve IICEC'ten ortak iklim ...