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Kurumsal yönetim anlayışının Türkiye’de tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından 13’üncüsü düzenlenen Kurumsal Yönetim Zirvesi başladı. Bu yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliği ile düzenlenen “Sürdürülebilir İş Dünyasının Pusulası: Kurumsal Yönetim” ana temalı zirvenin ilk günü, kamu, iş dünyası ve uluslararası alandan uzmanları bir araya getirdi. İki gün sürecek olan zirvenin açılış konuşmalarını TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame ve TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal gerçekleştirdi.

'HER ŞİRKET UYGULAMAK ZORUNDA'

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, sürdürülebilir olmak ve faaliyetlerine devam etmek isteyen şirketlerin kurumsal yönetimi uygulamalarının şart olduğunu söyledi. İş dünyasının en önemli sıkıntılarından birinin bu konu olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Türk iş dünyasının başkanı olarak, şu iki noktanın altını çizmek isterim. Her ikisinin altında da kurumsal yönetim anlayışı var. İlki, işe her zaman iyi bir ortakla yola çıkarak başla. Tek başıma hallederim deme. Kapıdan geçerken ortağına her zaman yol ver, önce ben geçeyim hevesinde olma. Başarının sırrı işte burada. İkincisi ise evlatların arasında ayrım yapma. Kurumsal yönetimde ayrımcılığa yer yok. Şunu çok açık söylüyorum, bir şirkette kadının girişimcinin, yöneticinin olması, kadın bakış açısının olması, kurumsal yönetim açısından sizi bir adım daha öne çıkaracaktır.”

Büyük bir hevesle ve kaynak ayrılarak kurulan işletmelerin bir kısmının maalesef belirli bir süre sonra yok olup gittiğine dikkat çeken TOBB Başkanı, “Burada giden sadece o şirketin sermayesi olmuyor, ülkenin sermayesi yok oluyor. İşte bu yüzden her ölçekteki şirket, imkanları ölçüsünde kurumsal yönetim unsurlarını işinde uygulamak zorunda" dedi. Hisarcıklıoğlu, bu yönetim şeklinin ‘Adillik’, ‘Şeffaflık’, ‘Hesap Verebilirlik’ ve ‘Sorumluluk’ ilkelerini esas aldığına vurgu yaptı.

TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak, faaliyetlerini sürdürürken bu konuya büyük önem verdiklerini, kurumsal yönetimin kendilerindeki en önemli somut göstergelerinden birinin de Oda-Borsa Akreditasyon Sistemi olduğunu söyleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 20’nci yılını doldurdukları akreditasyon sisteminde bugün 365 Oda-Borsanın 282’sinin akredite olduğunu kaydetti.

Kamuda, kurumsal yönetimin kamu politika süreçlerinin güçlendirilmesi açısından çok önemli olduğunu dile getiren M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Geçmişten bu yana tecrübeler göstermiştir ki, politika tasarımı sürecinde kamu-özel sektör istişare mekanizması ne kadar güçlü olursa, ortaya çıkan politikalar o kadar etkili oluyor. İşte bu yüzden özellikle içinden geçtiğimiz bu zamanlarda, kamu-özel sektör istişaresine geçmişten çok daha fazla ihtiyacımız var. Etkin bir istişare ve tartışma ortamı geliştirdiğimiz sürece, kamuda sağlam bir kurumsal yönetim anlayışını oturtmuş olacağız” diye konuştu.

Dünya genelinde esen yatırım rüzgarının kurumsal yönetim ile yakalanabileceğine dikkat çeken TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal, “Ülkemizdeki şirketlerin yüzde 95’i aile şirketi. Fakat ortalama şirket ömrü çeyrek asır ile sınırlı, yani girişimciyiz ama bunu sürdüremiyoruz. Bu nedenle kurumsal yönetim ‘acaba yapsak mı’ denilen bir uygulama değil, şirketlerin gelecekte de var olabilmeleri için bir zorunluluk. Eğer şirketlerimizi kurumsal yönetmezsek ‘küçük şirket ülkesi’ oluruz. Şirketlerin önüne ‘öz’ takıları koyup yeni şirketler açmaya çalışır, imkanları böleriz. Halbuki dünya genelinde krizle birlikte esen bir yatırım rüzgarı var. Yönetim kültürü ve düzgün işleyen bir yönetim yapısı, tüm dünyada yatırımcıların şirketlere duyduğu güveni ve yatırım girişlerini artırıyor. İşte kurumsal yönetim, bu güveni yaratmamıza aracılık ediyor. Kamu, sivil toplum, özel sektör fark etmeksizin, yöneticilerin adil, şeffaf olmasını, gerektiğinde hesap vereceğini bilmesini ve sorumlu davranmasını sağlıyor” dedi.

'HEM SÖZCÜSÜ HEM TARAFI'

Dünyanın artık sürdürülebilir kurumsal yönetimi konuştuğunu ifade eden Ünal, “TKYD olarak sürdürülebilirliğin hem sözcüsü hem de tarafıyız. Yaptığımız tüm çalışmalarda, etkinliklerimizden çalışma gruplarıyla oluşturduğumuz belgelere kadar her alanda ülkemiz kuruluşlarının sürdürülebilir bir gelecek için çalışmasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Uluslararası pek çok kurumla yakın bağlarımızın da etkisiyle en iyi uygulamaların ülkemize gelmesini önemsiyor ve takip ediyoruz” açıklamasında bulundu.



TKYD olarak önümüzdeki günlerde iş dünyasına önemli bir katkı sağlayacağına inandıkları yeni bir projeye başlayacaklarını da açıklayan Ünal, MY Executive ile birlikte hayata geçirecekleri ve iki bölümden oluşan projenin ilk adımı olarak, şirketlerin yönetim kurulları için ‘Bağımsız Üye Yerleştirme Programı’nı başlatacaklarını söyledi.

XIII. Kurumsal Yönetim Zirvesi, açılış konuşmalarının ardından “Kamu Politika Süreçlerinin Güçlendirilmesi ve Politika Etkinliği için Kolaylaştırıcı Etkenler” konulu oturum ile devam etti. TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Eray Akdağ’ın moderatörlüğünde, Sanofi İlaç Pazara Erişim ve Kamu İlişkileri Direktörü Güray Karacar ve ARGE Danışmanlık Ortağı Dr. Erkin Erimez’in katılımıyla düzenlenen oturumda, kamu ve özel sektör arasında diyaloğun artırılması yoluyla kamu politikalarının geliştirilmesine odaklanıldı. Panelin ardından, uluslararası danışmanlık firması Nestor Advisors tarafından hazırlanan, bankacılık sektörü ve kurumsal yönetime ilişkin değerlendirmeler, firmanın yönetici ortağı, kıdemli danışman Stilpon Nestor tarafından paylaşıldı.