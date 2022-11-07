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Şırnak'taki 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde 1450 konutun kurası çekildi

DHA

Şırnak'taki 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde 1450 konutun kurası çekildi


Burak EMEKSekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK merkez ve İdil ilçesinde TOKİ ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında 1450 konutun kura çekimi yapıldı. Kurada ismi çıkan Cesur Polat, "Hayırlı olsun. Kirada oturuyorduk, çok teşekkür ederim. Bu da bizim bir hayalimiz, oldu" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ ortaklığıyla yürütülen 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında 1450 konutun kurası, Şırnak Kapalı Spor Salonu´nda çekildi. Çekimler, noter huzurunda yapıldı ayrıca bu anlar canlı yayınlandı. Kura çekiminde Şırnak Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkan Vekili Ayten Akgül, TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca ve kuraya katılanlar yer aldı. Şırnak´ta ilk kura çekimini gerçekleştirdiklerini belirten TOKİ Finansman Daire Başkanı Karaca, "İlk durağımızı güzel Şırnak´ımızdan başlatıyoruz. Söz verdiğimiz gibi iki yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edip sizlerin hizmetine sunacağız. Cumhurbaşkanı'mızın talimatı çerçevesinde büyük bir heyecanla hazırlandığımız 'Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak çalışmalar kapsamında Şırnak'ta da yatırımlarımız devam ediyor. Hedef kitlemizin ekonomik durumunun farkında ve bilincindeyiz. Projeleri vatandaşların alım gücünü düşünerek fiyatlandırdık. Toplu Konut İdaresi olarak Şırnak'ta 86 şantiyede 11 bin 247 konut, 1 Millet Bahçesi, 17 cami, 7 kamu hizmet binası, 28 ilkokul, 1 kreş, 13 lise, 2 pansiyon, 1 sağlık ocağı, 1 büfe ve 62 ticaret merkezi yatırımlarımız ile Şırnak´ımıza katkıda bulunuyoruz. Bu çerçevede Şırnak çok daha güzel bir hale gelecek, vatandaşlarımız Cudi Dağı´nı, Gabar Dağı´nı izlerken çaylarını keyifle yudumlayacaklar. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi çerçevesinde ilk etapta Toplu Konut İdaresi tarafından Şırnak merkezde 1100 konut, İdil'de 301 konut ve İdil Karalar'da 49 konut olmak üzere 1450 konutumuza 3 bin 406 başvuru aldık" dedi.
'KONUTLAR İŞİN BAŞLANGICI'
Vali Bilgin de Şırnak´ın 2015 süreci sonrası yüzde 70'inin yenilenen ilçeleriyle önemli kentsel dönüşüme girdiğini söyledi. Bilgin, "Yenileme hamlesi zaten başlamıştı. Özellikle bugün Şırnak´ımıza geldiğimizde İstanbul'un Ankara'nın güzel semtlerinden hiçbir farkı olmadığını hep birlikte görüyoruz. Bu süreçte Şırnak'ta konutundan sosyal donatılarına, camilerinden okullarına, hastanelerinden hizmet binalarına kadar özel ve güzel bir yerleşim yeriyle karşı karşıya kaldığımızı hep birlikte görüyoruz. Özellikle diğer şehirlerimizden gelen insanlarımız, şehrimizin ne kadar geliştiğini ve değiştiğini daha iyi algılayıp bizlerle paylaşmakta. Bu konut hamlesi ile birlikte de bizim hem merkez ilçemizde hem İdil'imizde Karalar beldemizde yapılacak konutlar işin bir başlangıcı. Akabinde yine Cizre, Silopi ilçelerimizde de bu faaliyetlerin devamı gelecek. Biz özellikle Toplu Konut İdaresi'ne Şırnak´ımızı özel olarak seçmelerinden dolayı da ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu. 
Kura çekiminde ismi çıkan Cesur Polat ise "Çıkanlara da hayırlı olsun. Kirada oturuyorduk, çok teşekkür ederim. Asgari ücretle geçiniyoruz. Bu da bizim bir hayalimiz, oldu. Ailelerimiz için büyük bir avantaj. Bu projeye katkısı olan herkese teşekkür ederiz" dedi. 
Necla Ayankuç da sabahtan bu yana heyecanla beklediklerini, kiracı olduklarını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Burak EMEK,Sekvan KÜDEN
2022-11-07 13:23:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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