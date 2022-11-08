Silopi'de izinsiz yürüyüşte gözaltına alınanlar serbest

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, aralarında HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu grubun Habur Sınır Kapısı´na gidip izinsiz gösteri yürüyüşü yapmak istemesi üzerine gözaltına alınan 50 kişi, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
Silopi ilçesi Başverimli beldesinde 6 Kasım günü HDP binası önünde toplanan, aralarında milletvekillerinin de olduğu 500 kişilik grup, Habur Sınır Kapısı´na gidip izinsiz gösteri yürüyüşü düzenlemek istedi. Güvenlik güçleri gruba, eylemlerinin yasal olmadığını belirterek, dağılmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen grup dağılmayınca jandarma ekipleri, TOMA ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti, 50 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi Sekvan KÜDEN
2022-11-08 11:34:34
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