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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gabar´da 22 köye dönüş için hazırlıklar başladı

DHA

Gabar´da 22 köye dönüş için hazırlıklar başladı


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK´ta güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucunda terörden temizlenen Gabar Dağı bölgesinde 22 köye dönüş yapılması için, yol ve altyapı çalışmaları başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Osman Bilgin, "Gabar´da 22 köy daha önce boşaltılmıştı. Bu köylerin hiçbirinde Cumhuriyet tarihinde hiç yol yapılmamıştı. Tamamının yollarını yapıyoruz. Buradaki toplam yol uzunluğu 180 kilometre. Burada beton yol yapıyoruz. Gabar´ın tamamında ve oradaki 22 köyümüzün tamamında vatandaşımız isterse köylerine dönebilirler" dedi.
Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi´nce, Köylerin Altyapılarının Desteklenmesi Projesi'nin (KÖYDES) de katkılarıyla köy ve mezra yollarının asfaltlanması ve iyileştirilmesi için çalışmalar başlatıldı. Merkez ve ilçelerdeki bütün köy yolları asfaltlanırken, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonu sonucu terör örgütünden temizlenen Gabar Dağı´nda 22 köye dönüş için yollar asfaltlanıyor. Köy yollarındaki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Osman Bilgin, il genelinde 300 kilometre sıcak asfalt ve stabilize yol çalışmasını bu sene tamamlayacaklarını söyledi.
Ankara, İzmir, İstanbul´da ne varsa Şırnak ve ilçelerine de aynısını getirmeyi hedeflediklerini belirten Vali Bilgin, "Çok şükür şu an Silopi´nin tüm köyleri, Şırnak´ın tüm köylerinde BSK asfalt yapılmış ve artık asfalt olmayan köy kalmadı. Şimdi Bozalan köyündeyiz, burada arkadaşlarımız, araçlarımız ile gece gündüz demeden, 7 gün 24 saat esaslı çalışmalar yürütüyorlar. İlçelerimizin tamamında bu çalışmalar var. 'Ulaşamadığınız yer sizin değildir' düsturu ile hareket edip bütün köylerimizin ulaşım altyapısını, elektrik, su altyapısını, iletişim altyapılarının hepsini yeniliyoruz. Çok şükür devletimiz güçlü. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu çalışmaları yürüterek, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti götürüyoruz. Vatandaşımız da memnun. Onların memnuniyetini görünce biz de memnun oluyoruz" diye konuştu. 
`VATANDAŞIMIZ İSTERSE KÖYLERİNE DÖNEBİLİRLER´
Cumhuriyet tarihinde ilke defa asfaltlanacak olan 22 köy yolunda çalışmalara başladıklarını belirten Vali Bilgin, şöyle konuştu:
"Bu sene Şırnak´ımızda toplamda 120 kilometre BSK dediğimiz beton asfalt yapıyoruz.  Beton yollar kapsamında sadece Şırnak merkezde 30 kilometre yol yaptık. Merkeze bağlı Anılmış, Cevizdüzü bölgesi, oradaki eskiden yerleşime kapatılmış köylerimiz var. Yine Gabar´da 22 köy daha önce boşaltılmıştı.  Bu köylerin hiçbirinde Cumhuriyet tarihinde hiç yol yapılmamıştı. Bu köylerin tamamının yollarını yapıyoruz. Buradaki toplam yol uzunluğu 180 kilometre. Burada beton yol yapıyoruz. Gabar´ın tamamında ve oradaki 22 köyümüzün tamamında vatandaşımız isterse köylerine dönebilirler. Yol, su, elektrik altyapısını ve diğer tüm altyapıları da vatandaşlarımıza hazır hale getiriyoruz. Çok şükür devletimiz her alanda ciddi bir hizmet götürüyor. Köy köy geziyoruz. Vatandaşlarımız ile bire bir temas ediyoruz. Makamda randevu değil vatandaşlarımızın bulunduğu alanda kendisine randevu vererek vatandaşlarımız ile hasbihal ederek hem onları dinliyoruz hem de sorunlarına çözüm üretiyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2022-11-10 10:46:05

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