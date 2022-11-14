Doğa gezisinde düşüp, ayağı kırıldı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinde doğa gezisinde düşüp, ayağı kırılan Hakan U., mahsur kaldığı yerden itfaiye ekiplerince botla kurtarılıp, ambulansa götürüldü.

Cehennem Deresi Elo Dino Kasrı bölgesinde arkadaşları ile doğa gezisine çıkan Hakan U., yüksekten düşüp ayağını kırdı. İhbarla gelen ekipler, Dicle Nehri'nin diğer kıyısında kalan Hakan U.'nun ambulansa getirilmesi için itfaiyeden yardım istedi. Botla karşı kıyıya ulaşan itfaiye ekipleri, Hakan U.'yu alarak sağlık görevlilerine teslim etti. Hakan U., götürüldüğü Cizre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-11-14 11:41:15



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