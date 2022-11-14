Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 45 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta son bir haftada düzenlenen kaçakçılık baskınlarında 45 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7-13 Kasım tarihleri arasında kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda 45 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; 4 bin 266 sigara, 9 bin 200 makaron, 84 cep telefonu aksesuarı, 60 puro, 24 cep telefonu, 17 kilo nargile tütünü ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2022-11-14 16:09:13
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