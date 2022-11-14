Şırnak'taki FETÖ operasyonunda 3 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta polisin düzenlediği operasyonda FETÖ/PDY üyesi oldukları belirtilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 7-13 Kasım tarihleri arasında terör örgütü FETÖ/PDY´ye yönelik merkez ve ilçelerde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda FETÖ/PDY üyesi oldukları belirtilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-11-14 16:10:00



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