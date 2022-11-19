Şırnak'ta ayakkabı boyacılığından, Brezilya'da olimpiyat üçüncülüğüne



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, 9 yaşındayken duyma yetisini kaybeden, bir yıl sonra da maddi durumu kötü olan ailesine katkı sağlamak için ayakkabı boyacılığına başlayan Sinan Sadak´ın (27) hayatı, güreş antrenörü Levent Kaleli ile karşılaştıktan sonra değişti. 16 yaşında İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı´na seçilen Sadak, bugüne kadar 9 Türkiye, 4 de dünya şampiyonluğu elde etti. Sadak, mayısta Brezilya'da yapılan 24'üncü İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda (Deaflympics) ise üçüncü oldu.

Cizre´de 6 çocuklu bir ailenin 4'üncü çocuğu olan Sinan Sadak, henüz 9 yaşındayken kulak enfeksiyonu sonucu yüzde 60 duyma yetisini kaybetti. 10 yaşındayken ailesine destek olmak için ayakkabı boyacılığı yapmaya başlayan Sadak, boks sporuna merak duymaya başladı. Boyacılık ve okuldan arta kalan zamanlarda boks antrenmanlarına giden Sadak, o dönem Cizre'de görev yapan güreş antrenörü Levent Kaleli tarafından keşfedildi. Kariyerinde 9 kez Türkiye, dünya şampiyonluğunda ise 4´ü altın 1´i gümüş olmak üzere 5 madalya kazanan Sadak, 2 kez Avrupa şampiyonluğu, 1 kez Avrupa ikinciliği ile geçen mayısta Brezilya´da düzenlenen 24'üncü İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları´nda, üçüncü oldu.

'BEN AYAKKABI BOYACILIĞI YAPIYORDUM´

Kırgızistan'da 2023'te düzenlenecek şampiyonaya hazırlanan ve altın madalya hedefleyen Sadak, "2009'dan bu yana spor hayatıma aktif devam ediyorum. Ciddi anlamda bizim coğrafyamızda o zamanki ailelerimiz spora çok karşıydı. Hızlı bir şekilde maddiyat kazanma derdindeydiler. Paran varsa spora gidersin, yoksa gitmezsin. Biz de gizli kaçamak bir şekilde spor salonuna giderdik. Onlar da bazı gerçekleri görünce bu sefer destek olmaya başladılar. İlk başta çok dışlanmışlığım bile vardı. Ama başardıktan sonra genç yaşta bazı şeylere sahip olunca, kendi evine ve arabana sahip olunca etraftakiler size inanmaya başlıyorlar. Dünya şampiyonunun sokaktan geçtiğini görenler bambaşka bir gözle bakıyorlar. Çünkü televizyonlarda veya farklı yerlerde görünce o heyecanlarını gözlerinden okuyabiliyorsun. Çünkü artık bizim buradaki çocukların sokaktaki yeri ile spor salonlarındaki yeri arasında çok büyük bir fark var. Biz de istiyoruz ki o çocukları sokaktan alıp spor salonlarında belli bir yere ulaştırmayı hedefliyoruz. Aileler bu konuda gerçekten büyük bir farkındalık sahibi" dedi.

'EĞER ÇOCUĞUNUZ SPORA BAŞLADIYSA DESTEK OLUN'

İlk dünya kupası madalyasını 2012´de aldığını anlatan Sadak, sözlerine şöyle devam etti:

"İlk dünya madalyamı aldıktan hemen sonrasında bir kariyer planlaması yapıldı benim için. Hocalarım arkamda durdu. Ciddi başarılar elde ettim. Kariyerimde 5 dünya şampiyonasında 4´ü altın, 1´i gümüş, 3 Avrupa şampiyonam var. Son olarak Brezilya´da olimpiyatlarda bronz madalya aldım. Hem şehrimin hem de temsil ettiğim kulübün tarihine geçtim. Bundan sonraki hedefim de inşallah 2023 yılının Eylül ayında Kırgızistan´da yapılacak olan dünya şampiyonasında altın madalya almak. Şu anki bütün süreci oraya verdim. Allah nasip ederse altın madalya için elimizden geleni yapacağız. Coğrafyamızdaki çocuklar için büyük bir etken olduğumu biliyorum. Farkındayım. Rol model olarak da kendi hayatımda önemli düzenlemeler yaptım. Gençlerin bizi gördüğü halde bazen kendilerine inanmaması bizleri üzüyor. Aslında temel unsur inanç. Kendine inanmak ile başlıyor. Perde arkasında ailelerimiz var. Ailem bana inandı. Bu konuda hep destek oldular. Eğer çocuklarınız herhangi bir spora bir mesleğe, bir işe yöneldiyse onlara destek çıkmaları konusunda ailelere tavsiyelerde bulunuyorum." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2022-11-19 11:46:59



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