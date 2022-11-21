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Şırnak'taki kaçakçılık operasyonlarında 55 gözaltı

DHA

Şırnak'taki kaçakçılık operasyonlarında 55 gözaltı


Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, son 1 haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 55 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14-20 Kasım'da kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda 55 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 10 bin 240 kaçak sigara ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2022-11-21 12:08:48

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