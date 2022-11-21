Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK/KCK´ya yönelik polisin gerçekleştirdiği operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14-20 Kasım'da il genelinde PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 2'sinin ise işlemleri devam ediyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-11-21 12:55:18



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