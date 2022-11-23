Karkamış şehidi Ayşenur öğretmen için 709 okulda anma

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karkamış şehidi Ayşenur öğretmen için 709 okulda anma

DHA

Karkamış şehidi Ayşenur öğretmen için 709 okulda anma


Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)GAZİANTEP'in Karkamış ilçesine roketli saldırıda şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan için Şırnak´taki 709 okulda anma töreni düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, tüm öğretmenlerin, terör örgütünün yüzünün ne kadar kötü olduğunu bütün öğrencilere ve topluma anlatacağını söyledi.
Karkamış'a PKK/YPG´li teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan için Şırnak´taki 709 okulda anma töreni düzenlendi. Şükrü Geliş Ortaokulu´ndaki törene İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik de katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla başladı. Dua okunan törende şehit Alkan için yapılan lokmalar, öğrenci ve öğretmenlere dağıtıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, kentte 709 okulda şehit Ayşenur öğretmen için tören yapıldığını belirterek, "İl genelinde yapılan bir etkinlik. Tüm öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin katılımı ile yapılıyor. Başta Ayşenur Alkan olmak üzere tüm şehitlerimizi andık. Eğitimciler tüm toplumun değeridir. Eğitimci demek değer demektir. Öğretmenleri hedef almak alçaklıktır. Biz terör örgütünü kınıyoruz. Biz çocuklarımızın bu terör örgütünün yönlendirmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Biz tüm öğretmenlerimiz ile alanlarda olacağız. Tüm öğretmenlerimiz bu terör örgütünün yüzünün ne kadar kötü olduğunu bütün öğrencilerimize ve toplumumuza anlatacaktır. Öğretmeni hedef almak alçakça bir durum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2022-11-23 11:36:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünya şampiyonu bilardocular, Şırnak'ta deneyimlerini aktardı
YEREL HABERLER Dünya şampiyonu bilardocular, Şırnak'ta deneyimlerini ...
YPG/PKK'lı teröristlerin katlettiği Ayşenur öğretmen Şırnak'taki okullarda törenle anıldı
YEREL HABERLER YPG/PKK'lı teröristlerin katlettiği Ayşenur öğretmen ...
Şırnak'ta gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 7 gün yasaklandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları ...
Şırnak´ta 7 gün süreyle eylem yasağı
YEREL HABERLER Şırnak´ta 7 gün süreyle eylem yasağı
Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı
Şırnak'taki kaçakçılık operasyonlarında 55 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'taki kaçakçılık operasyonlarında 55 gözaltı
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 55 kişi hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 55 ...
Şırnak'ta terör operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Şırnak'ta terör operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.