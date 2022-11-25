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Şırnak'ta kadın astsubaylar köylerde hem ekmek pişirdi, hem KADES'i anlattı

DHA

Şırnak'ta kadın astsubaylar köylerde hem ekmek pişirdi, hem KADES'i anlattı


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında, köylere giden jandarma ekipleri, Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıttı. Tandır başındaki kadınlarla ekmek de pişiren kadın astsubaylar, KADES'i anlattıkları kişilerin telefonlarına uygulamayı da indirdi. Astsubay Canan Irmak, 2022'de 756 kadının cep telefonuna indirilen KADES uygulamasıyla ilgili, kentteki tüm kadınlara ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.
İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın astsubaylar, kadına yönelik şiddet ve erken yaşta evliliğin engellenmesi için, şehir merkezi ve köylerde kadınları bilgilendiriyor. Kadın astsubaylar, Silopi ilçesi Ortaköy köyünde tarlada çalışan ve tandır başında ekmek pişiren kadınlara 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, İçişleri Bakanlığı'nca hizmete sunulan Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) anlattı. İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği'nde görevli personel, erken yaşta yapılan evliliklerin yol açtığı problemlerle, kadına yönelik şiddet hakkında kadınları bilgilendirdi, aile içi şiddet gören veya şiddete maruz kalma ihtimali bulunanlara güvenlik güçlerinin kısa sürede ulaşabilmesi için kullanılan KADES uygulamasını tanıttı. Uygulamanın telefonlara indirilip doğru kullanımına yönelik bilgiler de veren komutanlar, bir araya geldikleri kadınlara ve genç kızlara bilgilendirici broşür dağıttı.
'HER NOKTAYA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ'
Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, 2022 yılında 1050 kadına bilgilendirme yaparken, 756 kadının telefonuna KADES uygulamasını indirmelerini sağladı. Tandır başında ekmek yapan kadınlara uygulamayı anlatan ekipler, onlarla ekmek de pişirdi. İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli astsubay Canan Irmak, "Bölgemizde yaşayan kadınlarımızı ziyaret ederek KADES uygulamasını tanıttık. Fıstık tarlasında fıstık toplayan emekçi kadınlarımızı, köyde tandır ekmek pişiren kadınlarımızı ziyaret ettik. Tarlada çalışan kadınlarımıza, köyde tandırlarının başında bulunan kadınlarımıza, şehir merkezindeki kadınlarımıza, ulaşabileceğimiz her noktaya ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.
Köyde tandır başında ekmek pişiren Hüsniye Fidan ise "Askerler geldi. Ekmeğimize baktılar. KADES hakkında konuşma yaptık. Onunla ilgili bilgilendirdiler. Olası bir şiddet olursa, biz düğmeye basarız onlar da burada olurlar" ifadelerini kullandı.
Besna Fidan ise, "Bize KADES ile ilgili bilgi verdiler. Telefonlarımıza indirmemize yardımcı oldular. Başımıza gelebilecek herhangi bir kavga, şiddet olayında tek tuşta hemen bize yardım etmeye gelecekler. Bu konuda çok şanslıyız. Bunu telefonumuza indirmemiz çok iyi oldu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2022-11-25 11:35:47

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