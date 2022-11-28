Şırnak'ta PKK/KCK operasyonlarına 18 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK/KCK´ya yönelik polisin düzenlediği operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2127 Kasım tarihleri arasında il genelinde PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonlarda, 18 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından şüphelilerden 15´i adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2´si tutuklandı, 13 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-11-28 16:34:22



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