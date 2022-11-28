Şırnak'taki kaçakçılık operasyonlarında 67 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, son 1 haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Kasım'da kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda 67 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 6 bin 181 paket kaçak sigara, 10 cep telefonu ve uyuşturucu ele geçirildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-11-28 16:48:59



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