Gabar Dağı eteğinde devlet desteğiyle keçi çiftliği kurdu

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAKLI Abdulcabbar Geylani, yüzde 50 devlet desteği ile Gabar Dağı eteklerindeki Kumçatı beldesinde kurduğu çiftlikte 'Saanen' ırkı keçi yetiştiriciliğine başladı. Çiftlik, 2 milyon 280 bin TL'ye mal olurken, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 1 milyon 186 bin TL hibe verdi. Geylani´yi ziyaret eden, Vali Osman Bilgin, "Şehirden çok uzak bir noktada, Gabar Dağı eteklerinde vatandaşımız gelmiş üretiyor. Biz de her türlü desteğe hazırız. Üreten herkesin, her türlü destek ile yanındayız" dedi.

Kumçatı beldesinde yaşayan Abdulcabbar Geylani, geçen yıl 1200 keçi kapasiteli çiftlik projesi ile TKDK'ye başvurdu. Değerlendirmenin ardından projesi onaylanan ve yaklaşık 1 milyon 200 bin lira hibe desteği sağlanan Geylani, 3 bin metre kare alanda,1800 metre kapalı alan üzerinde 'Saanen' ırkı keçi çiftliği kurdu. Gabar Dağı eteklerindeki çiftlikte 5 kişi istihdam edilirken, buradaki keçilerinin diğer keçi türlerine göre yüzde 180 verimlilik sağladığı, çoklu doğurgan özellikleriyle de yatırımı ikiye, üçe katladığı belirtildi.

'ŞIRNAK'IN EN ÖNEMLİ GÜNDEMİ ÜRETİM'

Valisi Osman Bilgin, çiftliğe gelerek çalışmalar hakkında Geylani´den bilgi aldı. Şırnak´ın en önemli gündeminin yatırım olduğunu belirten Vali Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışmanın, üretmenin ve ondan da önce doğada üretmenin, doğada çalışmanın, tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğu ortada. Eskiden belki bunu hissetmiyorduk. Şehirdekiler değil, köydekiler hissetmiyordu. Artık köydekiler de hissetmeye başladı. Bugün Şırnak´ın tüketiminin sadece yüzde 7´sini Şırnak üretiyor. Bugün bırakın Şırnak´ın yeni pazarları kendi pazarını doldurması için, kendi pazarına ürün yetiştirebilmesi için yüzde 93 daha üretmesi gerekiyor. Şırnak´ta hiçbir pazar sorunu yok. Şırnak´ta sebzesinden, meyvesine, kırmızı etine kadar ciddi anlamda çalışmaya ve üretmeye ihtiyaç var. Şırnak halkının da hem üretecek kapasitesi var hem altyapısı hem de toprağı var. Burada bunları bileştirecek, hamur haline getirecek bilgi birikimi ile devlet-vatandaş iş birliği ile ortaya koymamız gerekiyor. Burada vatandaşımızı tebrik ediyorum. Çok güzel bir çiftlik yaptı. Kırsal kalkınma destekleri bu manada önemli. Kırsal kalkınma desteğimiz sayesinde Şırnak´ta saanen keçisi yetiştiriliyor. Demek ki oluyor. Hiçbir sorun yok. Şehirden çok uzak bir noktada, Gabar Dağı eteklerinde vatandaşımız gelmiş üretiyor. Ne kadar güzel. Biz de her türlü desteğe hazırız. Biz üreten herkesin, her türlü destek ile yanındayız."

Abdulcabbar Geylani ise şu anda 680 hayvanı olduğunu dile getirerek, "Devletimiz sağ olsun bize 1 milyon 186 bin TL hibe desteği sağlamış oldu. Amacım bölgemizde hayvancılığı ön plana çıkarmak. Biz 7 kardeşiz. Hayvancılık ile uğraştığımız için bu proje geldi aklımıza. Projemizi de devletimizin sayesinde açmış bulunmaktayız. Hayvanlarımızın sütünü satıyoruz. Yoğurt, peynir yapıp satıyoruz" diye konuştu. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-11-30 13:11:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.