'Empati Parkuru'nda engellilerin yaşadığı zorlukları deneyimlediler



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'Biz engelleri görüyor, engellileri anlıyoruz' sloganıyla Vali Aydın Arslan İmam Hatip Ortaokulu'nda 'Empati Parkuru' kuruldu. Etkinliğe katılan Vali Osman Bilgin ile öğrenciler gözlerini bandajla kapatarak parkurda yürüdü.

Şırnak'ta '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'Biz engelleri görüyoruz, engellileri anlıyoruz' sloganıyla Vali Aydın Arslan İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilerin engellilerin çektikleri sıkıntıları anlaması için, 'Empati Parkuru' kuruldu. Öğrenciler yürüme ve görme engellilerin yaşadıklarını parkurlarda tecrübe etti. Tekerlekli sandalyeye oturup parkurdaki engelleri aşmaya çalışan öğrenciler, diğer parkurda da gözleri kapalı olarak ellerindeki bastonla ulaştıkları parkurun sonunda masadaki su dolu sürahiden bardağa su doldurmaya çalıştı.

'ASIL ENGELLER BEYİNLERDE'

Etkinliğe katılan Vali Osman Bilgin de gözlerini bandajla kapatıp görme engelli parkurunu yürüyerek empati kurmaya çalıştı. Yaşadıklarını anlatan Vali Bilgin, "Engellilik kavramını biz bazen yanlış anlıyoruz. İnsanların doğuştan engelli olduğunu ve Allah insanları doğuştan engelli kılıyor sanıyoruz. Hayır trafik kazaları çeşitli nedenlerle engelli olabiliyor. Bugün baktığımızda ülkemizde 8,5 milyon engellinin, nüfusun yüzde 10'unun yarısının sonradan engelli olduğunu görüyoruz. O nedenle engellileri anlamalıyız. Asıl engeller beyinlerde, fiziki, psikolojik veya farklı engeller gerçek engeller değildir" diye konuştu.

Astsubay Canan Irmak, çalışmayı anlatarak, "Bölgemizde bulunan yatılı bölge okulunda bir engelli parkuru kurduk. Bu parkurda diğer öğrencilerimizin engelli öğrencilerle empati kurmasını sağlamak istedik. Güzel bir faaliyet oldu. Empati kurarak onların duygu ve düşüncelerini anladıklarını ve bundan sonra onlara daha çok yardımcı olacaklarını inanıyorum" dedi.

Öğrenciler de engellilerin yaşadıkları zorlukları gördüklerini ve etkinliğin farkındalık açısından önemli olduğunu söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2022-12-03 12:34:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.