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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 220 kilo metamfetaminle yakalanan Iraklı uyruklu A.M.H. (42) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretine ilişkin çalışma başlattı. Polis, Silopi'de oturan Irak uyruklu A.M.H.'nin evine operasyon düzenledi. Şüpheli gözaltına alınırken, aramada 208 kilo 150 gram sıvı metamfetamin ile 12 kilo metamfetamin ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.M.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-12-11 14:49:44



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