Minibüste kalp krizi geçiren yolcuyu trafik polisleri hastaneye yetiştirdi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK´ta devriye görevi yapan trafik polisleri, şehir içi yolcu minibüsünde kalp krizi geçiren Cafer A.´yı ekip otosuyla hastaneye yetiştirdi.
Cizre Caddesi´nde dün akşam saat 17.30 sıralarında devriye görevi yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, telaşlı bir kalabalık görünce olayı anlamak üzere bölgeye intikal etti. Polis ekipleri, trafiğin tıkandığı bölgede, şehir içi yolcu minibüsündeki Cafer A.´nin rahatsızlandığı bilgisini aldı. Ekip otosuna alınan Cafer A., zaman kaybetmeden Şırnak Devlet Hastanesi´ne yetiştirildi.
Burada yapılan tetkiklerde Cafer A.´nın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Hastanede tedavisi süren Cafer A.´nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Bu arada Cafer A.´nın hastaneye getirildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2022-12-15 16:05:56
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