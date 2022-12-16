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Şırnak'taki Diril çifti davasında sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi

DHA

Şırnak'taki Diril çifti davasında sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi


Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde 2020'de kaybolduktan 2 ay sonra cesedi bulunan Şimuni Diril (65) ile hala kayıp olan Hürmüz Diril (71) çiftiyle ilgili davanın dördüncü duruşması Şırnak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne görüldü. Davada tutuklu yargılanan Apro Diril'in avukatları tahliye talep ederken, savcılık tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme Heyeti Apro Diril´in tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Beytüşşebap ilçesi Kovankaya köyünde, 8 Ocak 2020´de kaybolan Diril çiftinden Şimuni Diril'in 20 Mart 2020'de Hezil Çayı kenarında cesedi bulundu. Eşi Hürmüz Diril´e ise ulaşılamadı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından çiftin akrabaları Apro Diril, İ.Y. ve B.Ö. hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından dava açıldı. Apro Diril, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4'ÜNCÜ DURUŞMA
Davanın 4´üncü duruşması Şırnak 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görüldü. Duruşmaya Diril çiftinin çocukları ile avukatları katıldı. Tutuklu sanık Apro Diril mahkemede hazır bulunurken, diğer sanıkların ise avukatları katıldı.
'CANAVARCA CİNAYET İŞLENMİŞ'
Diril ailesinin avukatlarından Nihat Öner, sanıklardan İ.Y.´nin evinde bulunan av tüfeği ile kasaturanın mahkemeye getirilmesini talep etti. Tutuksuz yargılanan İ.Y. ve B.Ö.´nün de tutuklanmasını talep eden Öner, "Daha önce silah ile ilgili talepte bulunmuştuk. Özellikle İ.Y.´nin evinde çıkan bir silah var. İ.Y. de o silahın kendisine ait olmadığını söylüyor, Apro´ya ait olduğunu söyledi. Apro da bana ait değil dedi. Ortada bir silah var. Müvekkilim bu bölgede yaşadığı için her zaman evinde çifte taşıyordu. O çiftesi olay sırasında kayboldu. Kayıp silahın şu anda İ.Y.´nin evinde çıkan silah ile aynı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü onun da dipçiğinde kırık var. Bizim bulduğumuz dipçik parçası da o silaha ait. Kudbettin, Apro ile aynı koğuşta kalan 2 kişinin aralarındaki konuşmalarına şahit olması neticesinde savcılık beyan alıyor. Savcılık beyanında birebir bu cinayeti işlediğini Apro itiraf ediyor. Ama buraya geldiğimizde doksan derece bir dönüş oldu. Kudbettin kendisi savcılığa başvuruyor. Savcılık bu durumu bilemez. Savcılığa başvurduktan sonra savcı, bizzat Kudbettin´i dinliyor. Savcıya verdiği ifadeyi burada inkar etti. Bu da onun korkutulduğu anlamına geliyor. Cezaevine seni ziyarete gelen var mı? Sorusunu o yüzden kendisine sordum. İfadesini inkar etmesinin bir sebebi var. Bugün mahkeme heyetine bir fotoğrafı delil olarak sunduk. O fotoğraf Apro Diril´in olaydan önce husumetini ispatlayan bir şey. Orada Hürmüz Diril´in evine pompalı tüfek ile ateş etmişti. O saçmaların izini gösteren fotoğrafı mahkeme heyetine verdik. Sanki küçük bir husumetmiş gibi anlatmaya çalıştılar. Biz de olayın küçük bir husumet olmadığını ifade etmek için bu fotoğrafı mahkeme heyetine sunduk. Ayrıca kriminal raporunda sanki kurşun yarası yokmuş gibi anlatmaya çalışmışlar. Halbuki Van Jandarma raporunda yakın mesafeden kıyaslama yapıldığında bir kurşun yarası olduğunu söyleyebiliriz. Travma var, işkence var. Dolayısıyla burada sanki cinayet doğal yollar ile meydana gelmiş, kurşun yarası işkenceden daha kötü bir şey değil. Canavarca cinayet işlenmiş. Travma ile kadının vücudunda bir sürü kırık var. Ayak parmağı yok, kolu yok, vücudunun bir sürü kısmı yok. Doğal yol ile ölüme benzemiyor. Savcılığa teşekkür ederiz. 2-3 kadavra köpeği getirdiler. Çocukları ile Kato Dağı´nın tamamını neredeyse aradık. Bir şey bulamadık. Orada vahşi hayvanlar da var. İki ihtimal daha var. Ya oradan alıp başka bir yere götürdüler ya da parçalayarak götürdüler" dedi.
'MÜVEKKİLİM GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİLMİŞTİR'
Apro Diril'in avukatı ise müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep ederek, "Müvekkilim Apro 3 kere cezaevine girmiştir. Müvekkilimin kaçması söz konusu değildir. Tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz. Hürmüz Diril´in ölü ya da sağ olduğu konusunda bilgi sahibi değiliz. Toplanması gereken tüm deliller toplanmıştır. Cenazeler üzerinde herhangi bir kurşun izi yoktur. Söz konusu silah delil niteliği taşımamaktadır. Yaklaşık 20 kez ifadesi alındı. Birileri geldi Hürmüz´ü aldı Şimoni de peşinden gitti. Müvekkilim hep bunu söyledi. Müvekkilim fiziki yapısı ile Hürmüz Diril´i kaçırması mümkün değildir. Müvekkilim günah keçisi ilan edilmiştir. Müvekkilinin bir şeyler bildiği ve anlatamadığı algısı oluşturulmuştur. Ancak müvekkilim bütün bildiklerini anlatmıştır. Söz konusu silah ile ilgili bizim hiçbir sıkıntımız yoktur. Getirin silahı ancak hiçbir şey bulunmayacaktır. Müvekkilim Beytüşşebap mahkemesi tarafından serbest bırakılmıştır. Kaçma gibi bir düşüncesi olmuş olsaydı kesinlikle o zaman kaçardı. Adli kontrol şartı ile müvekkilimin tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.
'KARŞI TARAF BANA HEP İTİRAF ATTI'
Mahkemede hazır bulunan tutuklu sanık Apro Diril, adalete güvendiğini belirterek, "Devletimin adaletine güveniyorum. Karşı taraf bana hep itiraf attı. Şimon Diril´in kızı benim gelinimdi. Benim bu olay ile hiçbir ilgim yok, tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, Apro Diril´in tutuklu yargılanmasına karar vererek, duruşmayı 3 Şubat 2023´e erteledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2022-12-16 18:31:58

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