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Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, TIR ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde CizreSilopi yolunda meydana geldi. K.Ç.'nin kullandığı 31 AGG 56 plakalı TIR ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AIL 003 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Hafif ticari araçtaki Nurettin Üstev ile Orhan Bayram, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Zafer Üstev, M.K. ve S.E. ise ihbarla gelen sağlık görevlilerince Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zafer Üstev de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-12-19 13:49:55



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