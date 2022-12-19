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ÖLÜ SAYISI 4´E YÜKSELDİ

Şırnak´ta TIR ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı Orhan Bayram, Nurettin Üstev ve Zafer Üstev´in ardından hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Melih Kırmızıgül ile birlikte 4´e yükseldi. Diğer yaralı S.E.´nin tedavisi ise sürüyor. (DHA)Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-12-19 14:47:29



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