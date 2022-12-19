Şırnak´ta kaçakçılık operasyonlarında 70 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 70 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12-18 Aralık'ta kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 70 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 2 bin 376 paket sigara, 2 tabanca, 3 fişek, 1 şarjör, 23 cep telefonu, 2 tarihi eser ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1´i tutuklanırken, 1´i de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer 68 kişi hakkında ise yasal işlem yapıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-12-19 14:50:09



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