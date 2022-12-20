

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAK´ta karşı şeride geçen TIR´ın hafif ticari araca çarparak 4 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde CizreSilopi kara yolunda meydana geldi. K.Ç.´nin kullandığı 31 AGG 56 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçerek Orhan Bayram´ın kullandığı 27 AIL 003 plakalı hafif ticari araçla, kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Orhan Bayram ile yanındaki Nurettin ve Zafer Üstev olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif ticari araçtaki yaralı Melik Kırmızıgül ile TIR sürücü K.Ç. ve yanındaki N.E. de yaralandı. Melih Kırmızıgül kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Asri Mezarlık'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

MANEVRA YAPMASINA RAĞMEN KURTARAMADI

TIR sürücüsü K.Ç. ve N.E.´nin Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürerken, kaza anı bir araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, TIR bir anda kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, görüntü çekilen aracın yanından Orhan Bayram'ın kullandığı hafif ticari araca doğru ilerliyor. Üzerine doğru gelen TIR'ı gören sürücü Orhan Bayram'ın manevrasına rağmen iki araç da kafa kafaya çarpışiyor.

Olay yerine giden CHP İl Başkanı Cangir Bilin de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yolu göstererek, kazaya neden olduğunu öne sürerek, tepki gösterdi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-12-20 16:47:28



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