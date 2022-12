Şırnak'ta Bisiklet Festivali; 15 ilden 53 sporcu katıldı

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce, 15 ilden 53 sporcunun katılımıyla 'Bisiklet Festivali' düzenlendi. Festivale katılan sporcular, Şırnak'tan Cizre'ye kadar 45 kilometre bisiklet kullandı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Bisiklet Festivali', Cumhuriyet Meydanı'nda, törenle başladı. Festivale, Vali Osman Bilgin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, kurum müdürleri ve çok sayıda sporcu katıldı. Vali Osman Bilgin'in başlama düdüğünü çalmasıyla bisikletlerini kullanan sporcular, Kumçatı Beldesi'ndeki Tarihi Tahin Değirmeni'ni ve Kasrik Beldesi'ndeki tarihi harabeleri ziyaret edip toplam 45 kilometre pedal çevirdi.

14 ULUSLARARASI VE ULUSAL ETKİNLİK DÜZENLENECEK

Şırnak Valisi Osman Bilgin, kentin her alanda baharı yaşadığını, sporda da her kategoride başarılar elde edildiğini söyledi. Vali Bilgin, 2023'te 14 uluslararası ve ulusal etkinlik yapacaklarını belirterek, "Şırnak merkezi dağlık bir yapıya sahip olmasına rağmen, bisiklet sporuna gönül verenler, burada sporun her alana yayılması için çok ciddi gayret gösteriyorlar. Bundan sonra artık bisiklet festivalini geleneksel hale getiriyoruz ve buna da bir takvim belirliyoruz. Şırnak'ımızı bir turizm, spor, kültür, sanat, tarih, aynı zamanda sanayi ve üretim şehri haline getireceğiz. Yani sadece Şırnak tek yönlü bir gelişim değil, çok yönlü bir gelişimle her alanda adından söz ettiren bir il olma hüviyetini ortaya koyacak" diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar ise kentte 27 bin lisanslı sporcu bulunduğunu ifade ederek, "Şehirle bütünleştik. Bütün kurumlar olarak şehirle beraber çok daha güzel faaliyetlerde bulunacağız" dedi.

Festivale katılan sporcular da kentte olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-12-28 15:56:57



