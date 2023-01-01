Şırnak'ta 'polis çiftler', yeni yıla nöbette girdi



Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta görev yapan polis çiftler, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman´ın talimatlarıyla aynı uygulamalarda görev aldı. Polis çiftler, ilk kez yeni yıla nöbet ve huzur uygulaması yaparak beraber girdi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli bulunan evli polis çiftlere, yılbaşını beraber geçirmeleri için aynı noktalarda görev yazıldı. Kent merkezi girişinde bulunan Sanayi Noktası, Uludere kontrol noktası ile şehir merkezinde yapılan huzur uygulamaları ile rutin kontrolleri polis çiftler beraber yaptı. Hava sıcaklığının eksiye düştüğü kentte sanayi uygulama noktasında görevli Emel ve Alper Kaya çifti, şehir merkezinde ise Rabia ve Mustafa Gümüştekin çifti uygulamada görev yaptılar. Polis çiftler bu uygulama ile yeni yıla eşleriyle görev başında girdi.

'DAHA ÖNCE EŞİMLE HİÇ AYNI YERDE GÖREV ALMADIM'

11 yıldır polis memuru olan ve 8 yıldır evli olan 1 çocuk annesi Toplum Destekli Polislik Şubesi (TDP) de görev yapan polis memuru Emel Kaya, 11 yıldır eşiyle hiç aynı yerde görev almadığını ilk kez bu yıl başında birlikte görev aldıklarını söyledi. Kaya, "Bunun için İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman´a böyle bir imkan sunduğu için teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok mutluyuz. Yeni yıla eşim ile birlikte girmekten mutluluk duyuyorum. Daha önce eşimle hiç aynı yerde görev almadım. Gerek yeni yıl olsun gerekse diğer günler olsun her zaman farklı noktalarda çalıştık. Bu sene eşimle aynı noktada çalışarak geçiriyorum. Bundan dolayı da çok mutluyum. 2023 yılının vatanımız ve milletimiz için hayırlı, huzurlu ve sağlıklı olmasını diliyorum" dedi.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü´nde görevli polis memuru Alper Kaya ise huzur ve güven ortamının sağlanması için burada eşim ile birlikte görevinin başında olduğunu ifade etti.

`İLK DEFA BU SENE BERABER YENİ YILA GİRECEĞİZ´

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü´nde görevli polis memuru Rabia Gümüştekin, 5 yıldır evli olduğunu polis memuru olarak görev yaptıklarını aktardı. Gümüştekin, "İlk defa bu sene beraber yeni yıla gireceğiz. Müdürümüz sağ olsun bize bu imkanı tanıdı. Çok mutluyuz. Vatandaşlarımızın huzur ve güven ile yeni yıla girmeleri için görev başındayız. Herkese yeni yılda mutlu huzurlu, bir sene diliyorum. İnşallah vatanımız için de hayırlı bir yıl olur" diye konuştu.

`2023 YILINA GİRERKEN BU ÖNEMLİ GÜNDE EŞİM İLE BİRLİKTE GÖREV YAPTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM´

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü´nde görevli polis memuru Mustafa Gümüştekin de eşi ile aynı noktada görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Gümüştekin, "2023 yılına girerken bu önemli günde eşim ile birlikte görev yaptığım için çok mutluyum. Bize bu imkanı sağladıkları için Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü´ne teşekkürlerimi sunuyorum. 2023 yılının vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını temenni ederim" diye konuştu.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da polis çiftlerin yeni yılını kutladı.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2023-01-01 00:19:54



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