İtfaiye aracı çamura saplandı, yangın su tankeriyle söndürüldü

Sekvan KÜDENMehmet Selim YALÇIN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, ihbara gidilen itfaiye aracı çamura saplanınca yerine su tankeri sevk edildi. Su tankeriyle söndürülen yangında ev, kullanılamaz hale geldi.
Yenişehir Mahallesi 167'nci Sokak'taki apartmanın 3'üncü katında, S.B.'ye ait dairede sabah saatlerinde çıktı. Elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar nedeniyle başlayan yangına müdahale için itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekip, lastiği patlak araç nedeniyle site bahçesine giremedi. Bu sırada S.B., ekibi apartmanın arkasına yönlendirdi. Yandaki araziden geçildiği sırada itfaiye aracı, çamura saplandı. Araç çamurdan çıkarılamayınca bölgeye su tankeri gönderildi. Yangın, su tankeriyle söndürüldü. Alevlerin sardığı ev, kullanılamaz hale gelirken, araç ise çekiciyle saplandığı yerden çıkarıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Silopi Sekvan KÜDEN, Mehmet Selim YALÇIN
2023-01-04 16:15:29
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