Şırnak'ta Gabar'dan sonra Namaz Dağı'nda da petrol keşfi için sondaj çalışması başlatıldı



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)GABAR Dağı'ndan sonra Şırnak-Siirt kara yolu üzerindeki Namaz Dağı bölgesinde de 'Şırnak-1 Üretim ve Tespit Kuyusu'nda sondaj çalışmaları başladı.

Gabar Dağı ve Bestler Dereler Bölgesi arasında kalan Şırnak-Siirt kara yolunun 5'inci kilometresinde Namaz Dağı bölgesinde, petrol arama çalışması başlatıldı. 2 Ocak'ta başlayan montaj işlemleri tamamlanan 'Şırnak-1 Üretim ve Tespit Kuyusu'nda ilk sondaj çalışması yapıldı. 52 günde 2 bin 200 metre derinlikte petrol bulunması hedeflenen kuyu, potansiyeli yüksek arama ve keşif çalışması olan bölgede ilk arama ve tespit kuyusu olma özelliği taşıyor. Vali Osman Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ile kuyuda inceleme yaptı. TPİC Bölge Müdürü Ergin Yavaş ve TPAO Operasyon Şefi Baş Mühendis Rıdvan Arık'tan bilgi alan Vali Bilgin, daha sonra sondaj için ilk düğmeye bastı.

'HEM İLİMİZ HEM ÜLKEMİZ İÇİN OLUMLU GELİŞMELER OLACAK'

Arama ve sondaj çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Vali Bilgin, çalışmalarla olumlu gelişmelerin yaşanacağını ifade ederek, "Çok şükür Şırnak'ımız artık her gün yeni bir güzel haberle gündem oluyor. Burada da Yüce Allah'ın izni, TPAO'nun ve TPİC Şirketi'nin ortak çalışmasıyla birlikte Şırnak-1 Sahası dediğimiz, Şırnak merkezin hemen üst kısmında bulunan sahada hem arama hem üretim kuyusu çalışmaları yürütülmekte. Gabar bölgesinde bulunan yüksek graviteli, yüksek kaliteli petrolle birlikte bugün bu bölgemizde çıkan petrolü direkt bir motorinli araca koyduğumuzda çok rahat bir şekilde gidebileceğini, biz yapılan teknik tespitlerle biliyoruz. İnşallah, Gabar Dağı Akçay bölgesinde yapılan tespitin devamı yine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılsu bölgesinde yapılan kuyu çalışmalarıyla devam ediyor. Şırnak'ta da hem arama hem üretim kuyusu çalışması yapılıyor. İnşallah burada da petrol bulunduğunda ülkemize daha hayırlı haberler vereceğiz. Hem ilimiz hem ülkemiz için çok olumlu gelişmeler olacak ama yaptığımız bu çalışmaları maalesef kötülemek isteyen ve reklam olarak gören bir zihniyet var. O zihniyeti de kınıyorum. Devletin valisi olarak onlara göstereceğiz. Tanker tanker petrolün nasıl nakledildiğini, ilimizden günlük 70-80 tankerin Batman'a götürüldüğünü hep birlikte göstereceğiz. Biz şunu söylüyoruz; Bugün TPAO'nun ve TPİC'in bütün çalışanları birer kahramandır. Onların hepsi askerdir, vatan sevdalısıdır. Gece gündüz demeden 7 gün 24 saat esaslı, kar kış, yağmur çamur demeden burada çalışıyorlar. Allah onlardan razı olsun. İnşallah bu kuyudan da üretim haberi vererek ülkemizi ve bölgemizi sevindirecekler" dedi.

'ÖNEMLİ KÖMÜR REZERVLERİ DE KEŞFEFİLDİ'

Bölgede petrol çalışmalarının yanı sıra önemli kömür rezervlerinin de keşfedildiğini belirten Vali Bilgin, şunları söyledi:

"Şırnak'ımızda son dönemlerde sadece petrol değil, önemli kömür rezervleri de keşfedildi. Burada da önemli üretim faaliyetleri yapılıyor. Bu ay faaliyete geçen kömür eleme ve paketleme sahamızda 50 firma faaliyete başlayacak. Bunların faaliyete geçmesiyle birlikte 1500 kişiye doğrudan istihdam sağlayacağız. Şırnak, gerek maden, gerek petrol faaliyetleriyle adından söz ettiriyor. Biz artık bir standart oluşturuyoruz. O da Şırnak standartları diyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-01-17 14:59:37



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