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Aynı camide bir gün arayla namaz kılanların telefonlarının çalınması kamerada

DHA

Aynı camide bir gün arayla namaz kılanların telefonlarının çalınması kamerada


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK´ın Silopi ilçesinde bir gün arayla namaz kılmak için camiye gelen 2 kişinin kişisel eşyaları ve cep telefonları çalındı. Aynı şüphelinin gerçekleştirdiği hırsızlık olayları, caminin güvenlik kamerasına yansıdı.
Silopi ilçesindeki Nur Camisi'nde, 21 Ocak akşamı namaz kılmaya gelen Muhsin B.´nin, askılığa koyduğu ve içerisinde cep telefonu ile kişisel eşyalarının bulunduğu poşet çalındı. Sonraki gün aynı camiye gelen Sabri T.'nin de namaz kıldığı sırada cebinden düşmemesi için yere bıraktığı cep telefonu çalındı.
Telefon ve kişisel eşyaları çalınan M.B. ve S.B., karakola giderek şikayetçi olurken, polis 2 hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık anları ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2023-01-26 13:31:52

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