Erken yaşta evliliklerin önüne geçmek için kurduğu voleybol takımı 2'nci ligde



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAKLI voleybol antrenörü Yüksel Bayar'ın (37) erken yaşta evliliklerin önüne geçmek için 2007'de kurduğu kadın voleybol takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2'inci Ligi 16'ncı Grup'ta 31 puan ile 3'üncü sırada bulunuyor. Yüksel Bayar, "Birebir tanık olduğum çocuk yaşta evlilikler söz konusu olmuştu. Öğretmen olarak buna kayıtsız kalmak istemedim. Şu anda üniversitede okuyan 50-60 sporcum var" dedi.

Şırnaklı voleybol antrenörü Yüksel Bayar, şahit olduğu ve çevresinde gördüğü erken yaştaki evlilikleri engellemek için 2007'de Şırnak Kadın Voleybol Takımı'nı kurdu. Zaman zaman ailelerin tepkisiyle ve çeşitli zorluklarla karşılaşan Bayar, insanların çocuğa, kadına ve spora yönelik bakış açısını değiştirmeye çalıştığını belirtti. Belediye bünyesine 2017'de geçen ve adı '73 Şırnak Belediye Spor' olan kadın voleybol takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2'nci Ligi 16'ncı Grup'ta 31 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Yaklaşık 16 yıllık mücadelesiyle yüzlerce kızın okumasına ve spora yönelmesine aracı olan Bayar'ın yetiştirdiği öğrencilerden bir kısmı öğretmen oldu, birçoğu da profesyonel takımlarda voleybol oynuyor.

'KAYITSIZ KALMAK İSTEMEDİM'

Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmeni Yüksel Bayar, öğretmen olarak kayıtsız kalamadığını belirterek, "Kadın demek güçlü toplum demek. Bu sloganla kadın sporcuların çoğalması için her türlü çabayı gösterdim. Bir öğretmen olarak bunu yapmaya karar verdim. Kadın voleyboluna erken yaşta evliliklerin önüne geçmek için ve kadınların toplumda kısılan seslerine bir ses olabilmek amacıyla önem vermeye başladım. Bu vesileyle şu anda üniversitede okuyan 50-60 sporcum var. Farklı kulüplerde oynayan, öğretmen olan bir sürü öğrencim var. Onların varlığı benim için yeryüzünde yaşayabileceğim en büyük gururlardan biri. 2007'de kurduğumuz takım yavaş yavaş, kademe kademe yükselmeye başladı. Tabi ki bunun sorunları olmaya başladı. Kadınlar üzerindeki baskılardan dolayı takımı toparlama konusu biraz problemli oldu ama başardık. Ailelerin beklenmedik tepkileriyle karşılaştım. Bunu da spor kültürünün çok fazla gelişmemiş olmasına bağlıyorum. Onu da atlattık. 3 sene bölgesel ligde oynadıktan sonra nihayet 3'üncü lige çıkma play-off'larında oynadık. 7 yıl aradan sonra takımı 3'üncü lige çıkarmayı başardık. Sonra 2'nci lige yükseldik. Ligde oynadıklarını görünce özellikle kız sporcularımızın beden eğitimi bölümlerine eğilimlerinden, sonra buradaki ailelerimizin de kızlarını yavaş yavaş spora yönlendirdiklerini gördük. Şu anda iyi bir çıtadayız. Geçen sene Şırnak tarihinde ilk defa 2'nci ligde play-off'larda, 1'inci lige çıkma mücadelesi verdik. Şimdi altyapıdan yavaş yavaş sporcularımız yetişmeye başlıyor" diye konuştu.

'ÖN YARGINIZI ÇOCUKLARINIZI SPORA GÖNDEREREK KIRABİLİRSİNİZ'

Şırnak Spor Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Songül Tatar, kentte spora iyi gözle bakılmadığını ifade ederek, "Çoğu insan, çoğu anne baba çocuğuna şu gözle bakıyor; ya başka yere giderse? Ya bir şey yaparsa? Ama inanın spora başlayan insan herhangi bir yere gitmez. Hataya yönelmez. Herhangi bir önyargınız da olabilir spora ama ön yargınızı bence çocuklarınızı spora göndererek kırabilirsiniz. Ön yargılı davranmayın. Kızlarınıza destek verin" ifadelerini kullandı.

Toplum baskısıyla karşılaştıklarını belirten spor lisesi öğrencisi Dicle Keleş de "İki yıldır bu takımdayım. İlk önce tabi ki kadın olduğum için olumlu bakılmadı. Toplum baskısıyla karşılaştık bu doğru ama benim ailem destek çıktı bana. Böylece antrenmanlarımı verimli geçirmeye çalışırsam Allah'ın izniyle şu anda milli takımda olmayı isterim" dedi.

Esma Zeybek de voleybola başladığında özellikle akrabalarının çok baskısıyla karşılaştığını ifade ederek, "Akrabalarım, 'Kesinlikle gitmeyeceksin. Erkeklerin oynadığı bir spor' dediler. Ben onlara karşı çıktım. 'Asla öyle bir şey yok' dedim ve 1 yıldır buradayım. Kendime güveniyorum. Bu takıma güveniyorum. Milli takıma gideceğime inanıyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-01-28 14:04:53



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