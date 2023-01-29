Şırnak'ta 20 köy ve 8 mezra yolu kardan kapandı

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ile Uludere ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 köy ile 8 mezranın yolu, ulaşıma kapandı.
Beytüşşebap ile Uludere ilçelerinde, dün sabah başlayan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı 2 ilçeye bağlı 20 köy ile 8 mezra yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Kuvvetli kar yağışlarının yarına kadar etkili olması beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2023-01-29 17:54:06
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.