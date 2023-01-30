Şırnak Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı'nda 1 ülke ve 45 kente hizmet



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)-ŞIRNAK Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde 4 yıl önce kurulan 'Teknoloji ve Araştırma Merkez Laboratuvarı'nda, 2022 yılında 45 kentin yanı sıra Irak'tan da gelen 2 bin 500 numunenin analizi yapıldı. 10 farklı Ar-Ge laboratuvarından oluşan, toprak, su, gıda ve mikroorganizma analizlerinin yapıldığı merkezde, 15 dakikada 184 mikroorganizma okunabiliyor.

Dicle Kalkınma Ajansı'na sunulan projeyle Şırnak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde, 2019 yılında 55 milyon TL yatırımla 'Teknoloji ve Araştırma Merkez Laboratuvarı' kuruldu. 'Gıda ve Gıda Mikrobiyolojisi', 'Spektrofotometre', 'Moleküler Biyoloji', 'Doku Kültürü', 'Kromatografi 1', 'Kromatografi 2', 'Örnek Hazırlama', 'Toprak ve Su', 'Organik Kimya ve Veri Araştırma' isimli 10 farklı Ar-Ge laboratuvarından oluşan merkezde; toprak, su, gıda ve mikroorganizmaların analizleri yapılıyor. 15 dakikada ve tek seferde 184 mikroorganizmanın okunabildiği merkezde, geçen yıl İstanbul, İzmir, Ankara, Çanakkale, Düzce ve Çorum gibi 45 şehrin yanı sıra Irak'tan gelen 2 bin 500 numunenin analizi yapıldı.

'ÇOK İYİ BİR TAHLİL MERKEZİ'

Maden tahlillerinin de yapıldığı merkeze ilişkin bilgi veren Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, "Burada 10 laboratuvar var. Bu laboratuvarlarda mikroorganizmalar, toprak, su tahlilleri yapılabiliyor. Çok iyi bir tahlil merkezi. Özellikle belediyelerimizin, belde belediyelerimizin buradan istifade edebileceklerini düşünüyorum. Onlara yönelik hizmet edebilecek çok ciddi makinelerimiz var. Şırnak çevresinden daha fazla talep bekliyoruz. Pek çok belediye ve kurumun bundan haberi yok. Maden tahlilleri yapılabiliyor. Bizim bölgemiz maden bölgesi ve buna yönelik çalışmalarımızı arttırabilecek makine ve malzemeleri almayı düşünüyoruz" dedi.

'2022 YILINDA 2 BİN 500 ANALİZ ALDIK'

Şırnak Üniversitesi Teknoloji ve Araştırma Merkez Laboratuvarı'nın müdürü Doç. Dr. Ahmet Turşucu ise 2022'de 45 farklı ilden, kurum ve kuruluşlara hizmet verdiklerini vurgulayarak, "Cihazlarımız ile yaptığımız analizlerin kalitesi ve ücret politikamız, bizi bölgede tanınır hale getirdi. Irak ile sınır kapımız olduğu için oradan gelen analizlerin cevabını da verebilmekteyiz. Şırnak il sınırları içerisinde yetişmekte olan, coğrafi işaret özelliği taşıyan birçok ürün iç ve dış piyasaya pazarlanması için gerekli analizlerin yapılması gerekiyor. Bunlara cevap verebilecek kapasitedeyiz. Pandemi döneminde çokça talep gören PCR cihazlarımız da bölge halkına ve tüm Türkiye'ye hitap edebilecek düzeyde. İleri teknolojik cihazlarla hizmet vermek gayretindeyiz. 2022 yılında 2 bin 500 analiz aldık" diye konuştu.

'HERKESE HİZMET VERİYORUZ'

Merkezde çalışan Öğretim Görevlisi Dr. Canan Ülgen de "Bazen kurumlarımız numuneyi özüt olarak yollarlar, bazen de direkt numuneyi gönderirler. Bu bir bitki veya tohum ya da herhangi bir gıda maddesi olabilir. Genellikle üniversiteler ile çalışıyoruz. Hocalarımız, özellikle ziraat fakülteleri, fen fakültelerinden örnekler geliyor. Laboratuvardaki cihazlar bölgede çok az bulunan ya da bulunmayan cihazlar. Hem uygun fiyatı nedeniyle hem de cihazlarımız çok hızlı sonuç verdiği için numuneleri bize gönderiyorlar. Bir seferde 184 mikroorganizma okuyabiliyoruz ve bunu yaklaşık 15 dakikalık bir süreçte tamamlayıp, kütüphanede eşleştirmesini yapıp, sonuçlarımızı verebiliyoruz. Türkiye'nin birçok noktasından, İzmir, Düzce, Bolu, Isparta gibi illerdeki hocalarımızdan numune alabiliyoruz. Çorum'da bir kimya fabrikasından, buradaki yerel marketlerden numunesine baktırmak isteyen müşterilerimiz oluyor. Bu, bazen bir çiftçi de olabiliyor. Bahçesindeki üzümün, narın kalitesini öğrenmek için gelip, bize danışabiliyorlar. Kurum ve vatandaş bazında da laboratuvar herkese hizmet veriyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-01-30 12:16:38



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