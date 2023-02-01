Şırnak'ta 15 yerleşim yeri yolu, kardan kapandı

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Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, dün akşamdan beri etkili olan yağışla Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı, yarım metreyi buldu; 9 köy ve 6 mezra yolu ise ulaşıma kapandı.

Şırnak´ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Kent merkezinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaşırken, Beytüşşebap ilçesinde ise yarım metreyi buldu. 9 köy ve 6 mezra yolu, kar yağışıyla ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-02-01 11:26:36



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