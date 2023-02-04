Polis memuru, kazada yaşamını yitirdi

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK´ın İdil ilçesinde polis memuru Ömer Özdemir (47), kullandığı otomobilin kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Özdemir´in cenazesi, düzenlenen törenle memleketi İzmir´e gönderildi.

Olay, saat 01.30 sıralarında İdil ilçesi Karalar beldesi ile Mağara köyü arasındaki yolda meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Büro Amirliği'nde görevli Ömer Özdemir´in kontrolünü kaybettiği otomobil, devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Özdemir, sağlık ekiplerince kaldırıldığı İdil Devlet Hastanesi´nde tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Polis memuru Ömer Özdemir´in cenazesi, İdil İlçe Emniyet Müdürlüğü´nde düzenlenen törenin ardından memleketi İzmir´e gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-02-04 16:50:34



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