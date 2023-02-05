Şırnak´ta yolda kalan 4 kişi kurtarıldı; Hakkari ve Eruh kara yollarında aksamalar yaşanıyor

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde kar nedeniyle kapanan yolda kamyonette mahsur kalan 4 kişi jandarma ve karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı. Hakkari ve Eruh ilçe yollarında ise ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Beytüşşebap ilçesi ile Taşarası köyü arasında yolda kara saplanan kamyonette mahsur kalan 4 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu. İhbarla bölgeye gelen Beytüşşebap ilçe Jandarma Komutanlığı ile Karayolları ekipleri, yolda kara saplanan kamyonet ile 4 kişiyi kurtardı. Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu yol tekrar ulaşıma açılırken, kamyonetteki 4 kişinin Habur-2 Karakolunda misafir edileceği belirtildi.

Yağışla beraber tipinin de hakim olduğu Hakkari- Şırnak ve Şırnak- Eruh karayollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yollarda meydana gelebilecek olumsuzluklar için çalışmalarını gece boyunca sürdürüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-02-05 00:14:47



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