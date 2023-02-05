Şırnak´ta 10 günlük eylem yasağı



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK Valiliği, 6 Şubat´tan geçerli olmak üzere 10 gün süreyle açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat saat 00.01´den geçerli olmak üzere açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlere 15 Şubat´a kadar yasak getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneribalon uçurtmak, drone-paramotor vb. her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere; el ilanı. Sticker, broşür vb. dağıtılması, afiş ve pankart asılması ve benzeri etkinliklerin Şırnak il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde 6 Şubat 2023 günü saat 00.01´den 15 Şubat 2023 günü saat 23.59' a kadar 10 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-02-05 19:13:29



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