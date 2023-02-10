8 yaşındaki Miray, 108´inci saatte enkazdan kurtarıldı

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep´in Nurdağı ilçesinde, bina enkazından 108 saat sonra Miray Karataş (8), sağ çıkarıldı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin vurduğu 10 ilden Gaziantep´te, Nurdağı ilçesinde aramakurtarma çalışmaları devam ediyor. Şırnak Belediyesi itfaiye ekipleri, depremde yıkılan Zirve Apartmanı´nın enkazından Miray Karataş'ı 108´inci saatte kurtardı. Karataş, ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2023-02-10 17:08:08
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