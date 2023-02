Can kaybı ve yaralılarda son durum!

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)KAHRAMAMARAŞ merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu illerdeki depremzedeler için 2 TIR yardım getiren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, "Türkiye´nin yanında olmak Türkiye´ye destek vermek bizim için milli bir görevdir. Her zaman Türkiye´nin yanındayız. Türkiye zor şartlar altında olan insanlara da sahip çıkmıştır. Destek vermiştir" dedi.

Irak´tan Türkiye´deki depremzedeler için hazırlanan yardım TIR´ları, Şırnak´ın Silopi ilçesinde ulaştı. Yardımlar, deprem bölgesine koordineli bir şekilde gönderilmek üzere Silopi Kaymakamlığı'na teslim edildi. Yardım TIR´ları ile beraber, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Siyasi Büro Üyesi Aydın Maruf da Silopi ilçesine geldi. Silopi Kapalı Spor Salonu'ndaki depremzedelerle bir araya gelen Maruf, kendisini karşılayan Kaymakam Cihat Koç´tan depremdeler için yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Maruf, depremzedeleri teselli ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

`TÜRKİYE ZOR ŞARTLARDA OLAN İNSANLARA SAHİP ÇIKTI'

Türkiye´nin zor şartlarda olan insanlara sahip çıktığını ifade eden Aydın Maruf, "6 Şubat´ta maalesef Türkiye Cumhuriyeti´ndeki illerde bir deprem oldu. Bu deprem neticesinde birçok insanlarımız, vatandaş hayatını kaybetti. Birçok insanımız da yaralandı. Hayatını kaybedenlere yüce Allah´tan rahmet dilerim. Mekanları cennet olsun. Allah rahmet eylesin onlara. Yaralı olanlara yüce Allah´tan acil şifalar dilerim. Biz Iraklı Türkmenler olarak veya bölgede yaşayan insanlar olarak bize bu Türkiye´nin yanında olmak Türkiye´ye destek vermek bizim için milli bir görevdir. Her zaman Türkiye´nin yanındayız. Türkiye zor şartlar altında olan insanlara da sahip çıkmıştır. Destek vermiştir. Erbil-Ankara arasındaki ilişkiler geçmişten de bugüne kadar güzel ilişkiler var. Bu ilişkiler içerisinde de Türkmenlerin de büyük bir rolü vardır" diye konuştu.

`BUGÜN BİRLİKTE AĞLIYORUZ, YARIN HEP BERABER GÜLECEĞİMİZ GÜNLER OLACAK´

Silopi Kaymakamı Cihat Koç da desteklerinden ötürü Bakan Maruf´a teşekkür ederek, "Sayın Bakanımız önderliğinde ilk günden itibaren Irak Türkmenlerinin yanımızda olduğunu biz hep yürekten gönülden hissettik. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bütün Irak Türkmenlerine çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Yani özellikle Irak´tan bir kardeşlik türküsü yazılıyor. Bu kardeşlik türküsü üzerinden de bütün Türkiye´ye bu türkünün nağmeleri yankılandırılıyor. Allah burada emeği geçen herkesten razı olsun. Her zaman söylediğimiz gibi bugün acıda birleşiyoruz. İnşallah yarın sevinçte güzelliklerde de aynı birliği göstereceğiz. İnşallah bugün hep birlikte ağlıyoruz ama yarın hep beraber güleceğimiz günler de olacak. Devletimiz alidir. Dostlarımızla, dost kardeş ülkelerimizle birlikte bu yaralarımızı da saracağız. Üstesinden hep birlikte geleceğiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN

