Eşini öldürüp, kızını yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis (2)- Yeniden



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK´ın Uludere ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Mihriban Altürk´ü (31) gitar kutusunda getirdiği pompalı tüfekle öldürüp, kızı T.Ş.´yi (8) de yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Metin Şengil (35), ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Uludere ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Mihriban Altürk, geçen yıl şiddet gördüğü gerekçesiyle 2 çocuğunun babası Metin Şengil'e boşanma davası açtı. 15 Nisan 2022´de bir araya gelen çift, 28 Nisan´da görülecek olan duruşmada anlaşarak boşanmaya karar verdi. 21 Nisan günü akşam saatlerinde Metin Şengil, gitar kutusuna saklayıp getirdiği pompalı tüfekle kızı T.Ş. ve kız kardeşi ile yolda yürüyen eşi Mihbirban Altürk´e ateş etti. Saldırıda Mihriban Altürk ile kızı T.Ş. yaralandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mihriban Altürk, kurtarılamadı. T.Ş. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaydan 2 gün sonra polise teslim olan Metin Şengil, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Metin Şengil hakkında Şırnak 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. Şengil, davanın 3´üncü duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Mihriban Altürk´ün ailesi ve tarafların avukatları katıldı. Savcılık mütalaasında Şengil´in 'tasarlayarak adam öldürme´, `boşandığı eşi kasten öldürmek', 'alt soya karşı hayati tehlike geçirmesine sebebiyet verecek nitelikte silahla kasten yaralama' suçlarından cezalandırılmasını ve kaçma şüphesinden dolayı sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Savcılık mütalaasından sonra taraflar savunma yaptı.

`EŞİMİ ÇOK SEVİYORDUM, MÜTALAAYI KABUL ETMİYORUM´

Metin Şengil yaptığı savunmada, savcılık mütalaasını kabul etmediğini belirterek, "Eşimi kasten öldürmedim. Sadece eşimi kaçırmak için oraya gittim. Bu doğrultuda hareket ettim. Bu dünyada eşimi herkesten çok seviyorum. 1 mermide 60 adet saçma bulunmaktadır. Çocuğuma bir tane saçma denk gelmiş. Onu öldürmek istemem söz konusu değildir. Eşim beni çağırmasa yemin ediyorum ki oraya gitmezdim. Ben Antalya´da iken, eşim bana geri dönmem için baskı yapmıştır. Eşimi çok seviyordum. Savcılık mütalaasını kabul etmiyorum" dedi.

Mihriban Altürk´ün babası Abdülkerim Altürk de "Bu adam bütün yalanlarını avukatlarına anlatmış. 6 ay uzaklaştırma kararı vardı. Bu adam yalancıdır. Torunumun sırtında halen 6 saçma vardır. Çocuk tuvaletini yaparken 3 tane saçma düşmüştür" diye konuştu.

`TÜFEĞİ GİTAR KUTUSUNDA GÖTÜRMESİ TASARLAYARAK YAPTIĞININ İSPATI´

Mihriban Altürk´ün avukatı Fatma Nur Aksoy ise, "Daha önce söz edilen telefonlarda sanık lehine değerlendirilebilecek hiçbir şey yoktur. Konuşmaların tümü çocuklarla ilgilidir. Şengil´in daha önce söylediği kendisi ile ilgili video görüntüleri de telefonda yok. Mütalaanın bu doğrultuda değerlendirilmesini talep ediyoruz. Haksız tahrik indirimi almaması gerekiyor. Tüfeği gitar kutusuna koyarak oraya gitmesi suçu tasarlayarak yaptığının ispatıdır. Haksız tahrik yükümlülüklerinden faydalanacağı bir fiil söz konusu değildir" dedi.

Altürk´ün avukatlarından Aycan İrmez ise "Cinayetin şekline bakınca bu tasarlayarak yapılmış bir eylemdir. Tasarlayarak, planlayarak yapılmış bir eylemdir. Sanık suçtan kurtulmak için maktule iftira atmaktadır. Herhangi bir indirimden yararlanmak için yapıyor. Biz indirimden yararlanmamasını talep ediyoruz. İndirim verilerek ceza verilmesi bu tür suçluları cesaretlendirecektir" ifadelerini kullandı.

`CAYDIRICI OLABİLECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUZ´

Mahkeme heyeti verilen aranın ardından kararını açıkladı. Sanık Metin Şengil´e Mihriban Altürk yönünden `Eşe karşı tasarlayarak insan öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Kızı T.Ş.'ye yönelik ise `Alt soya karşı öldürme suçundan´ ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi, ancak suç teşebbüs aşamasında kaldığı için cezayı 20 yıla indirdi.

Mahkeme çıkışı açıklamalarda bulunan Mihriban Altürk´ün avukatı Fatma Nur Aksoy, cezaların caydırıcı olabileceğini ümit ettiklerini belirterek, "Sanık Metin Şengil hakkında takipçisi olduğumuz Mihriban Altürk dosyasında eşe karşı tasarlayarak kasten insan suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Ayrıca müşterek çocuk olan T.Ş.´ye yönelik filinden dolayı da `müşterek çocuğa karşı insanı öldürmeye teşebbüs fiilinden´ ceza verildi. Savcının mütalaası da bu yöndeydi. Bizim de talebimiz bu yöndeydi. Tabi ki bunlar Mihriban´ı geri getirmiyor ancak son dönemlerde artan kadın cinayetleri de düşünüldüğü zaman en azından bu yerinde verilen cezaların caydırıcı olabileceğini ümit ediyoruz" diye konuştu.

Avukat Aycan İrmez ise "Bugün Mihriban Altürk´ün katledildiği ve çocuğunun da kasten insan öldürmeye teşebbüsten mağdur olduğu dosyanın takipçisiydik. Karar çıktı. Gerçekten bir nebze de olsa içimizi ferahlatan bir karar çıktı. Hiçbir indirime gidilmeden Mihriban´a yönelik gerçekleştirmiş olduğu eyleme yönelik ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı sanık. Kızına yönelikte ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı ama suç teşebbüs aşamasında kaldığı için 20 yıla indirildi. Her ne kadar sanığın avukatı bu tipik bir kadın cinayeti değildir dese de bize göre bu tipik bir kadın cinayetidir. Sanığın daha önce tasarlayarak ve planlayarak bu cinayeti işlediği açıkça ortadadır. Eminiz bu tür kararlar en azından bu suçlamalara yönelik olan sanıkların bu suçlardan caydırabileceklerinin açıkça göstergesidir. Biz özellikle kadın cinayetleri olan yargılamalarda bu tür kararları bekliyoruz. Bu tür kararların en azından bir nebze de olsun içimizi ferahlattığını belirtmek istiyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-02-18 14:36:05



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