Şırnak´ta terör operasyonunda 1 tutuklama

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK´ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY´ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1´i tutuklanırken, 5´i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 13-19 Şubat tarihleri arasında, terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK´nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin tespit edilmesiyle belirlenen adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2023-02-20 18:57:23



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