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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cizre´de deprem bölgesi için konteyner üretimi

DHA

Cizre´de deprem bölgesi için konteyner üretimi


Mehmet Selim YALÇIN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK´ın Cizre ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından barınma ihtiyacı yaşayan afetzedeler için konteyner üretimine başlandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeleri ziyaret ederek 2 TIR'lık yardım malzemesini de afetzedelere ulaştıran Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri, barınma ihtiyacına destek için girişimde bulundu. Cizre Organize Sanayi Bölgesi´nde fabrika ile iletişime geçildi. Fabrika sahibi, kendi üretimi olmamasına rağmen depremzedeler için konteyner yapmayı kabul etti. Hayırsever iş insanlarının desteğiyle fabrikada üretim başladı. Fabrikaya ilk etapta 20 konteyner siparişi verildi. Üretimi tamamlanan ilk 4 konteyner, Cizre Kaymakamlığı´na teslim edildi. Konteynerler, kaymakamlık ve belediye tarafından Gaziantep´in Nurdağı ilçesine gönderilmek üzere yola çıkarıldı. 
Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, "Depremin yaşandığı ilk günden itibaren halkımızla beraber depremzedelerimizin yanında olduk. Giyim ve gıda ürünleri başta olmak üzere elimizden ne geldiyse el ele vererek ilk etapta 2 TIR malzeme ile deprem bölgesine gittik. Oradaki insanlarımızın barınma ihtiyaçlarını gördük. Organize sanayi bölgesinde faaliyette bulunan bir fabrika, acilen kendi üretiminin dışında konteyner üretimine başladı. Yönetim kurulu olarak üyelerimiz ile ilk etapta 20 konteyner alımı için sipariş verdik. İlk 4 adedini gönderdik" dedi.
Öte yandan Cizre Kaymakamlığı ve Cizre Belediyesi tarafından deprem bölgesine 196 TIR'lık yardım malzemesi gönderildi. DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN
2023-02-23 14:21:52

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