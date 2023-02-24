Cizre´de plastik fabrikasında çıkan yangın, 6 saatte kontrol altına alındı

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Sekvan KÜDENMehmet Selim YALÇIN/CİZRE (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK´ın Cizre ilçesinde organize sanayi bölgesindeki bir plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve TOMA´nın müdahalesiyle 6 saatte kontrol altına alındı. Yangında fabrika kullanılamaz hale geldi.

Cizre Organize Sanayi Bölgesi´ndeki bir plastik fabrikasında saat 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, TOMA, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve TOMA ekiplerinin müdahalesiyle yangın 6 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında fabrika kullanılamaz hale geldi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Cizre Sekvan KÜDEN

2023-02-24 10:38:05



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