Şırnak Valiliği'nden 'baraj' açıklaması



Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK Valiliği, sosyal medya ve bazı internet sitelerinde 'Uludere Barajı hasar gördü' iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Uludere Barajı´nın hasar gördüğü iddialarının asılsız olduğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Son günlerde internet ve sosyal medya üzerinden 'Şırnak Uludere Barajı' ile ilgili iddialarda bulunulmaktadır. Uludere Barajı dahil tüm barajlarımızın durumunun anlık olarak takip edildiği ve söz konusu iddiaların asılsız olduğu, kamuoyuna saygıyla duyurulur." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-02-25 22:11:05



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