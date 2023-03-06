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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak´ta terör operasyonunda 3 tutuklama

DHA

Şırnak´ta terör operasyonunda 3 tutuklama


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK´ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK´ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3´ü tutuklanırken, 5´i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise Emniyetteki işlemleri devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında, terör örgütü PKK/KCK´nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin tespit edilmesiyle belirlenen adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2023-03-06 19:20:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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