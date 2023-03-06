Şırnak´ta terör operasyonunda 3 tutuklama

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK´ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK´ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3´ü tutuklanırken, 5´i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise Emniyetteki işlemleri devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında, terör örgütü PKK/KCK´nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin tespit edilmesiyle belirlenen adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2023-03-06 19:20:57
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