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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şırnak´ın Cizre ilçesinde çarpışıp savrularak karşı şeride geçen 2 minibüse TIR´ın çarptığı, 1´i bebek 8 kişinin yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 47 PT 877 plakalı minibüsün, refüj arasından karşı şeride geçmeye çalışan 73 AAU 314 plakalı minibüs ile çarpışarak karşı şeride savrulduğu v ekarşı istikametten gelen 33 E 0019 plakalı TIR´ın minibüslere çarptığı görülüyor. (DHA)Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-03-06 21:42:12



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