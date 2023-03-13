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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2,5 milyon liralık kapkaç kamerada

DHA

2,5 milyon liralık kapkaç kamerada


Sekvan KÜDEN/ CİZRE (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK´ın Cizre ilçesinde kapkaç şüphelisi, iş yerinden evine giden döviz bürosu işletmecisinin poşette taşıdığı 2,5 milyon liralık dövizi çalarak kaçtı. 3 kişi, gözaltına alınırken, kapkaç anı ise kameraya yansıdı.  
Olay, önceki akşam Cizre'de meydana geldi. Döviz bürosu işletmecisi Maruf Budak, arkadaşı ile iş yerini kapatarak, poşet içine doldurduğu dövizle evine gitmek üzere yürümeye başladı. Bu sırada şüpheliler, Maruf Budak´ı takibe aldı. Budak kaldığı binaya girdiği sırada şüpheli, içinde 2,5 milyon liralık döviz olan poşeti kapıp çalarak kaçmaya başladı. Budak ve arkadaşı, şüphelinin peşinden koştu. Şüpheli, bölgeden motosiklet ile kaçarken, Budak ve arkadaşı da karakola giderek şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ve Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin belirlenerek bulunması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, inceledikleri güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini izleyerek, 3 şüpheliyi 24 saat dolmadan yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, paranın ise bulunamadığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Cizre Sekvan KÜDEN
2023-03-13 14:45:03

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