2,5 milyon liralık kapkaç yapan şüphelilerin motosikletle kaçma anı kamerada



Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK´ın Cizre ilçesinde döviz bürosu işletmecisinin poşette taşıdığı 2,5 milyon liralık dövizi ayıp kaçan, polis tarafından yakalanıp tutuklanan 2 şüphelinin motosikletle kaçtığı görüntüler ortaya çıktı.

Cizre'de döviz bürosu işleten Maruf Budak, 11 Mart günü arkadaşı ile iş yerini kapatarak, poşete koyduğu dövizle evine gitmek üzere yürümeye başladı. Bu sırada motosikletli 2 kişi, Maruf Budak´ı takibe aldı. Budak evinin olduğu binaya girdiği sırada şüphelilerden biri, içinde 2,5 milyon liralık döviz olan poşeti kapıp kaçtı. Budak ve arkadaşı, şüphelinin peşinden koştu. Ancak şüpheli, kendisini bekleyen diğer şüphelinin kullandığı motosiklete binip, kaçtı.

Budak´ın şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini izleyerek, şüpheliler Raşit Sanır, Davut Aktaş ve S.Ç.´yi 24 saat içerisinde yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin çaldıkları para bulunamadı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Raşit Sanır ve Davut Aktaş tutuklandı, S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, şüphelilerin motosikletle kaçma görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin, poşeti alıp kaçtıktan sonra işletmecinin kendisini kovaladığı ve ileride bekleyen diğer şüphelinin motosikletine binip kaçtıkları görüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Cizre Sekvan KÜDEN

2023-03-15 15:00:03



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