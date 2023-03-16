Şırnak'ta tanker köprüden uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde köprüden düşen tankerin sürücüsü Faruk Koçyiğit (39) hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çavuşkoy mevkisindeki Saklan Köprüsü'nde meydana geldi. Faruk Koçyiğit yönetimindeki tanker, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp 15 metre yükseklikten düştü. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Koçyiğit ile yanındaki kişi, sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Ekipler, Koçyiğit'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan kişi ise ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2023-03-16 12:57:25



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