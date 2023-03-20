Silopi'de kargalar, tarlaları istila etti

Mehmet Selim YALÇIN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, yiyecek arayan sürü halindeki kargalar, ekim dönemine giren tarlaları mesken tuttu.
Silopi ilçesinde, çok sayıda karga, ekim dönemine giren tarlalara dadandı. Habur Sınır Kapısı yakınlarında çok sayıda karganın tarla ve yol kenarlarında olduğu görüldü. Yiyecek arayan kargalar, araçların korna sesleriyle havalandı. Bazı vatandaşlar ise kargaların çıkardıkları seslerden tedirgin olduklarını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN
2023-03-20 12:04:59
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